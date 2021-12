Rendere la vita del cliente sempre più semplice: è questo l’obiettivo di chi oggi ha un negozio e vuole fidelizzare più persone possibili. Ormai si offrono tanti servizi per facilitare gli acquisti di chi non ha tempo di recarsi nell’esercizio commerciale. Ad esempio, chi è titolare di un alimentari può venire incontro alle esigenze della clientela preparando la spesa per renderla subito disponibile. Chi invece gestisce una pizzeria con consegne a domicilio, può permettere al cliente di consumare il suo cibo preferito senza il bisogno di uscire di casa.

La comodità di chi acquista è importante, ma lo è anche per chi vende perché a fine giornata ogni esercente ha la necessità di far quadrare i conti. Per ottenere questo risultato non c’è bisogno di essere esperti di marketing, ma avere un minimo di dimestichezza con lo smartphone. La chiave del successo sta tutta nei pagamenti a distanza.

Come utilizzare i pagamenti a distanza

Richiedere un pagamento a distanza velocemente, in totale sicurezza e tracciabile è estremamente semplice se hai un’attività e decidi di iscriverti a Satispay Business. Il servizio di Satispay è rivolto agli esercenti, alle associazioni, ai liberi professionisti, ma anche ai titolari di un’attività in movimento, agli e-commerce o ai distributori automatici tradizionali e smart touch.

Il servizio permette di autorizzare i pagamenti tramite telefono, tablet, MacOS, PC, pos e registratori di cassa, in negozio, ma anche a distanza.

Proprio per quest’ultimi, ora è possibile utilizzare tre nuove modalità per richiedere i pagamenti a distanza. Quello che devi fare è semplicemente scaricare l’ultima versione disponibile di Satispay Business, selezionare dall’app “Pagamento a distanza” e scegliere tra:

Richiesta singola : con questa modalità è sufficiente inserire il numero di telefono del cliente, aggiungere l’importo e una descrizione a scelta. A questo punto l’acquirente riceverà la richiesta di pagamento con la somma e la descrizione da te inserita, poi non dovrà fare altro che accettare il pagamento che potrai ottenere in pochi secondi

: con questa modalità è sufficiente inserire il numero di telefono del cliente, aggiungere l’importo e una descrizione a scelta. A questo punto l’acquirente riceverà la richiesta di pagamento con la somma e la descrizione da te inserita, poi non dovrà fare altro che accettare il pagamento che potrai ottenere in pochi secondi Richiesta generica : in questo caso per ricevere pagamenti di qualsiasi importo non devi fare altro che condividere il link associato all’attività utilizzando i canali che preferisci, come ad esempio mail, chat o social

: in questo caso per ricevere pagamenti di qualsiasi importo non devi fare altro che condividere il link associato all’attività utilizzando i canali che preferisci, come ad esempio mail, chat o social Richiesta personalizzata: questa opzione ti permette di creare e condividere un link associato al negozio con un importo preimpostato

Come iscriversi a Satispay Business

Se non vedi l’ora di accontentare ogni cliente e nello stesso tempo di far quadrare i conti, non devi fare altro che iscriverti a Satispay Business. Oltre a velocizzare il momento del pagamento, l’app è senza spese fisse, canoni e costi di attivazione. Ma c’è di più, l’app di mobile payment non ha commissioni per i pagamenti inferiori a 10€, e solo una commissione fissa di 0,20€ per importi superiori a questa cifra.

Iscriversi al servizio è semplice: