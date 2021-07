L’estate porta con sé tanta voglia di cambiamento e di rinnovarsi, oppure di concedersi qualche sfizio in più. Si esce più volentieri, si approfitta della maggiore libertà degli spostamenti e del maggior tempo a disposizione. Ci viene voglia di fare acquisti che non ci siamo concessi durante l’anno, sia quelli più impegnativi sia quelli di tutti i giorni. Ad esempio è il momento giusto per comprare l’occorrente per la vacanza tanto desiderata nel negozio preferito, oppure ritrovarsi con gli amici per un aperitivo o un semplice caffè al bar.

Per chi invece non riesce proprio a fare a meno degli acquisti online ovunque si trovi, con lo smartphone diventa tutto più comodo e semplice. Acquistare però, può essere anche un’occasione per risparmiare e grazie a Satispay, fino al 31 agosto si può approfittare del Cashback dell’1% su ogni acquisto effettuato in negozio o online e sulle ricariche telefoniche.

Come ottenere il Cashback estivo di Satispay

Questa estate Satispay ha pensato ad una sorpresa in più per i suoi clienti che renderà la bella stagione indimenticabile ma anche conveniente. Curiosi di scoprire come spendere in libertà “guadagnando” nello stesso tempo? Il Cashback è un rimborso immediato di una percentuale della spesa, riaccreditato sull'app una volta completato il pagamento. Per ogni acquisto effettuato fino al 31 agosto, l’app ci restituisce l’1% dell’importo. Saremo noi a decidere se accreditare la somma sul budget successivo, oppure sfruttarla come opzione della funzione “Risparmi”.

Ottenerlo è davvero semplice: prima di tutto bisogna impostare il budget settimanale che deve essere almeno di 200 euro per attivare la promozione. Se ne abbiamo fissato uno di importo inferiore e non vogliamo farci sfuggire questa imperdibile opportunità, non dobbiamo fare altro che aumentarlo. È sufficiente cliccare sulla sezione “Profilo” dell’app, poi su “Modifica Budget”, selezionare l’importo di 200 euro, o anche superiore, e il nuovo budget sarà attivo a partire dal lunedì successivo.

Da quel momento potremo dare libero sfogo alla nostra passione per lo shopping. Individuare i negozi fisici che hanno aderito alla campagna è davvero intuitivo: aprendo l’app, avremo a disposizione la lista di quelli più vicini a noi affiliati a Satispay e che hanno aderito alla campagna di Cashback, come risulterà di fianco al nome del negozio.

Se proprio non riusciamo a resistere agli acquisti in ogni momento della giornata, l’e-commerce fa al caso nostro. Abbigliamento, food, cura della persona, ma anche biglietti per il concerto del nostro cantante preferito: potremo acquistare questo e molto altro con pochi tap e la consapevolezza di un rimborso immediato grazie al Cashback dell’1%.

In questo periodo, poi, abbiamo anche scoperto quanto è importante avere un contatto diretto con i propri cari anche quando non sono vicini e il telefono è stata la nostra ancora di salvezza. Con la promozione sul Cashback, ricaricare il nostro credito telefonico o delle persone a cui teniamo di più sarà un’ulteriore opportunità per approfittare del rimborso dell’1% tramite il servizio “Ricarica telefonica” presente in app. Chiacchierare e raccontare della giornata appena trascorsa e della vacanza che stiamo progettando non sarà mai così piacevole!

Non solo Cashback “estivo”

Gli utenti Satispay non hanno solo questa possibilità per spendere e ricevere in cambio un rimborso, ma possono usufruire anche del Cashback tradizionale che può essere ottenuto in tre modi: