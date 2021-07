Immaginare una vita senza amicizia è praticamente impossibile: gli amici ci sono vicini nel momento del bisogno, ci strappano una risata con una battuta e possiamo condividere con loro le avventure più diverse. È vero, a volte ci fanno “disperare” quando sono in ritardo o dimenticano un appuntamento importante, ma nonostante questo rimangono uno dei nostri punti di riferimento. In fondo, come si dice spesso, chi trova un amico trova un tesoro e con Satispay questa frase è ancora più vera! Con l’app di mobile payment invitare gli amici a far parte della community diventa conveniente.

Tanti amici, tanti bonus

Far parte di una community è un ottimo modo per rafforzare ancora di più il legame con i nostri amici, poi se ci offre la possibilità di guadagnare, resistere diventa davvero difficile.

Per ogni amico che si iscriverà con il nostro codice promo e imposterà il Budget, avremo un bonus: l’ammontare dipenderà dalle promozioni attive indicate in app nella sezione “Invita”, nel momento della condivisione del codice promozionale e quando l’amico invitato avrà effettuato l’iscrizione.

Come invitare gli amici

Invitare le persone che conosciamo a far parte di Satispay è davvero facile e con pochi e semplici tap avremo tanti vantaggi. Basta aprire l’app, entrare nella sezione “Invita”: qui possiamo vedere il nostro codice personale e selezionare la persona a cui vogliamo inviare l’invito ad utilizzare Satispay. Come? Scegliendo uno dei canali che preferiamo, come Whatsapp, Facebook, email o SMS.

Una volta premuto “invia”, il codice promozionale arriverà al nostro contatto che non dovrà fare altro che cliccare sul link, inserire il suo numero di telefono nell’apposita sezione e seguire la procedura che gli permetterà di scaricare l’app e di registrarsi a Satispay. In alternativa, nell’apposita schermata può digitare manualmente il codice promo.

La persona che abbiamo invitato a far parte dell’app di mobile payment avrà 10 giorni di tempo, dopo aver inserito il codice promo, per completare la registrazione. Una volta scaduto il termine, il codice non sarà più valido e non si potrà ricevere il bonus.

Come non farsi sfuggire il bonus

Come sappiamo, gli amici non si scelgono ma capitano e a volte può succedere di avere quello sbadato, quello che inizia a fare le cose e poi dimentica di finirle oppure il procrastinatore “seriale”! Su Satispay in qualsiasi momento possiamo verificare come si sta comportando ogni contatto nella sezione “Invita”. Scorrendo verso il basso possiamo scoprire se si trova nella fase:

Registrazione : non ha portato a termine tutti i passaggi per registrarsi

: non ha portato a termine tutti i passaggi per registrarsi Attivazione : il nostro amico non ha concluso l’attivazione oppure ancora non ha impostato il suo budget settimanale

: il nostro amico non ha concluso l’attivazione oppure ancora non ha impostato il suo budget settimanale Scaduto : l’amico che abbiamo invitato si è distratto inserendo un codice diverso dal nostro oppure non ha completato la registrazione

: l’amico che abbiamo invitato si è distratto inserendo un codice diverso dal nostro oppure non ha completato la registrazione Completato: in questo caso ha impostato il Budget e il Bonus è stato erogato, e di sicuro diventerà il nostro amico preferito!

Grazie a queste informazioni potremo sempre sapere a che livello è la loro registrazione e riservare magari una tirata d’orecchie a chi ancora non ha approfittato dell’opportunità di far parte di Satispay.

Quanti amici posso invitare

Con la sua facilità d’utilizzo, l’app di mobile payment permette pagamenti comodi e veloci ed è bello condividerla con i nostri amici. Infatti potremo creare una community allargando gli inviti a chiunque vogliamo senza limiti. In questo modo i nostri contatti che riceveranno un bonus di benvenuto saranno sempre di più, mentre noi potremo ottenere fino a un massimo di 15 bonus che terremo sempre sotto controllo nella sezione “Invita”.