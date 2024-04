Udito: ecco come prendersene cura

Quello dell’udito è un senso decisamente importante, che influenza notevolmente la vita quotidiana: gli stimoli sonori trasmessi dall’ambiente, infatti, rendono consapevoli di ciò che ci circonda, consentendo di immergersi nella realtà in cui si vive.

Inoltre, l’udito ha notevole rilevanza a livello comunicativo e la sua perdita si ripercuote sulla salute fisica e psicologica della persona; questa, infatti, può causare una tendenza a chiudersi in sé stessi, dovuta alla difficoltà di comprendere gli altri.

Per questo, è fondamentale prendersi cura del benessere del proprio apparato uditivo, eseguendo controlli periodici che consentano di verificarne lo stato di salute.

Naturalmente, per fare ciò è consigliabile rivolgersi a strutture di comprovata esperienza, come Affidea Italia.

Sono oltre 2500 i professionisti, di cui 1200 medici altamente qualificati, ad operare nei 61 centri Affidea Italia che sono situati, principalmente, in 6 regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio.

Nei centri di Roma e Terni, nello specifico, vengono erogati due speciali pacchetti dedicati all’otorinolaringoiatria.

Un’occasione per prendersi cura del proprio udito

I centri Affidea Italia di Lazio e Umbria, che si pongono come punto di riferimento per la salute e il benessere, hanno deciso di dedicare il mese di aprile all’udito: con due pacchetti dedicati alla valutazione della condizione del proprio apparato uditivo.

Pacchetto I mpedenzometrico , che comprende una visita otorinolaringoiatrica (ORL) e un esame audio-impedenzometrico, al costo complessivo di € 108,00

, che comprende una visita otorinolaringoiatrica (ORL) e un esame audio-impedenzometrico, al costo complessivo di Pacchetto audiometrico, che comprende una visita otorinolaringoiatrica (ORL) e esame audiometrico, al costo complessivo di € 95,00

Effettuare una visita presso un otorinolaringoiatra (comunemente definito otorino) offre diversi vantaggi; questo genere di controllo, infatti, se eseguito periodicamente, contribuisce all’individuazione tempestiva di eventuali disfunzioni inerenti all’udito, naso, gola o seni paranasali.

Ciò consente di agire rapidamente, garantendo il mantenimento di una buona qualità della vita.

É importante, quindi, non sottovalutare eventuali segnali e rivolgersi a un otorino nel caso in cui si riscontrino difficoltà.



Va dedicata particolare attenzione ai problemi di udito, disturbi del naso e dei seni paranasali (come problemi respiratori, congestione nasale, sinusite o allergie), problemi alla gola e alle vie aeree superiori (quali tonsillite, faringite, laringite, polipi delle corde vocali e apnea del sonno), vertigini e disturbi dell'equilibrio, presenza di tumori della testa e del collo.

In generale, comunque, è buona norma effettuare screening periodici, proprio per poter individuare precocemente l’insorgere di disturbi o anomalie.

Come si svolgono, però, questo genere di esami? Ecco alcune informazioni in più.

Cosa succede durante una visita otorinolaringoiatrica

La Visita Otorinolaringoiatrica è indicata per la diagnosi e cura delle patologie a carico di orecchie, naso e gola e si svolge seguendo step ben precisi.

Dopo una prima anamnesi, viene visualizzata la membrana timpanica e del condotto uditivo esterno, mediante otoscopio.

In seguito, avviene l’esplorazione dell'interno del naso e di alcune strutture ad esso strettamente collegate (cavità paranasali, rinofaringe), per valutarne le condizioni, quindi viene effettuata la visualizzazione della laringe e delle corde vocali; per fare tutto ciò, i medici si servono di un sottile apparecchio ottico o di un sottile endoscopio a fibre ottiche.

Infine, viene eseguita la palpazione del collo.

Inoltre, nel caso in cui sia necessario, viene asportato il tappo di cerume mediante il lavaggio auricolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impedenzometria, esame utile per rilevare malattie a carico dell’orecchio

L'Impedenziometria, invece, è un esame strumentale che consiste nell’introduzione di una piccola sonda nell’orecchio e ha lo scopo di valutare la resistenza opposta dall'orecchio medio al passaggio dell'onda sonora.

Questo esame è indicato per rilevare le malattie dell’orecchio e l’ipoacusia; questo perché fornisce utili informazioni sull'udito, in particolare dal punto di vista qualitativo (come si sente) e permette di valutare l'integrità della via acustica centrale (nervo acustico e nuclei), attraverso l'esecuzione di alcuni test otoneurologici.

Test audiometrici, strumenti utili e non invasivi

Altro esame molto utile per valutare la condizione dell’udito è l’Audiometria, che consente di determinare sia la soglia di minima udibilità che la capacità uditiva complessiva.

Durante lo svolgersi del test, il paziente deve segnalare tutte le volte che percepisce un suono emesso, attraverso le cuffie che indossa.

Si ottengono, così, informazioni preziose riguardo a quantità di suono udibile che la qualità della percezione uditiva.

Si tratta di un test per nulla invasivo e che non ha nessuna controindicazione.

L’Audiometria Vocale è uno strumento eccellente per individuare eventuali deficit uditivi, identificando quali parti dell'orecchio possono essere coinvolte.

Ecco come si svolge: in un ambiente silenzioso, il paziente ascolta parole o frasi attraverso le cuffie e risponde segnalando quando percepisce e comprende il suono emesso.

Il test dell’Audiometria Tonale, invece, si rivela molto utile per determinare la soglia minima di udibilità dei suoni; il paziente ascolta una serie di suoni puri, dai toni bassi a quelli alti, e segnala ogni volta che ne percepisce uno.

Ciò consente al medico di stabilire la soglia di minima udibilità per il paziente.

I risultati di questi test sono fondamentali per trovare, in caso di necessità, soluzioni uditive personalizzate e per valutare l'efficacia delle protesi nel tempo.

Prenotazioni e contatti dei centri Affidea di Lazio e Umbria

Aprile è quindi l’occasione perfetta per volersi bene e dedicarsi alla salute del proprio udito.

È possibile prenotare la propria visita presso il centro Affidea Italia più vicino consultando il sito o rivolgendosi alla sede di interesse.

Il centro Affidea Tuscolano ha diverse sedi nel quartiere ed è situato presso Piazza Aruleno Celio Sabino, 78 – Viale dei Salesiani, 39 - Roma e risponde al numero 0687373.

La sede Affidea Tiburtina si trova via Tiburtina, 431 - Roma e può essere contattata telefonicamente al numero 06900961.

Affidea Monterotondo è in via Salaria, 187/a - Roma ed è reperibile al numero 06900961.



Il centro Affidea Terni è situato in via Carlo Guglielmi, 45 - Terni e il numero da chiamare per ottenere maggiori informazioni è 0744402929.

Il Gruppo Affidea

Il Gruppo Affidea, presente con 355 centri in 15 paesi europei, è specializzato nell’erogazione di prestazioni di diagnostica avanzata, specialistica ambulatoriale e analisi di laboratorio, fisioterapia e riabilitazione, diagnosi e cura del cancro; annualmente vengono erogati servizi innovativi e di elevata qualità a quasi 13 milioni di pazienti.

Per quanto riguarda il nostro paese, Affidea Italia conta ben 61 centri presenti sul territorio e i dati inerenti alle prestazioni fornite confermano l’affidabilità dell’Azienda e la fiducia che i pazienti le accordano.

I numeri, rilevati su base annuale, raccontano infatti di una realtà dinamica e all'avanguardia: l’Azienda esegue oltre 1,1 milioni di esami di diagnostica per immagini, circa 880.000 visite specialistiche e 6,1 milioni di esami di laboratorio all’anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all'avanguardia.

Grazie all’impegno profuso e all’elevato livello dei servizi offerti, i centri Affidea Italia hanno ottenuto l'accreditamento di qualità ISO 9001:2015 multi-sito, per le prestazioni cliniche relative a "servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio, medicina dello sport".

Inoltre, è stato riconosciuto anche l’efficace approccio con i pazienti, consentendo a tutti centri che erogano prestazioni TC il riconoscimento delle “5 Stars” per la sicurezza dei pazienti nell’Eurosafe Wall dalla Società Europea di Radiologia.