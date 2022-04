Ora anche l’odontoiatria

Presso il Poliambulatorio Vigne Nuove è possibile accedere a un servizio di odontoiatria completo che si prende cura della salute dentale di tutta la famiglia. Particolare attenzione viene posta nei confronti della prevenzione che, nella salute orale è fondamentale per mantenere sana la bocca ed evitare di incorrere in problematiche più complesse ed interventi invasivi. Per questo le strutture garantiscono la possibilità di effettuare controlli periodici con specialisti del Gruppo Korian, supportati da tecnologie adeguate, per ottenere sempre il miglior risultato possibile.

Il dentista, purtroppo, è spesso associato o a brutte esperienze con il professionista oppure al costo alto sostenuto per le cure, magari a volte senza aver risolto a fondo il problema di partenza del paziente. Pensiamo a situazioni in cui troppo facilmente vengono tolti i denti per sostituirli con gli impianti, anche in pazienti giovani. L’unico modo per evitare di incorrere in questi disagi, oltre che trovare un buon professionista, è la prevenzione.

L'importanza di seguire un percorso di prevenzione

Il percorso di prevenzione e cura presso il Poliambulatorio Vigne Nuove inizia con una prima visita per la valutazione approfondita del cavo orale volte alla prevenzione di malattie gengivali e parodontali tramite la rimozione in profondità della placca e del tartaro che non sono eliminabili con la sola igiene orale quotidiana. Il professionista studierà insieme al Paziente un piano di trattamenti al fine di mantenere il cavo orale in salute, oltre a consigli personalizzati per la prevenzione da attuare anche a casa.

Un trattamento rapido e indolore dedicato a chi desidera migliorare il proprio sorriso consiste nell’applicazione di faccette dentali, ovvero sottili lamine di ceramica sui denti per correggere difetti di spazio, colore e allineamento.

Trattamenti personalizzati

Grazie all’utilizzo di apparecchi fissi o allineatori trasparenti rimovibili è possibile riallineare i denti per evitare problematiche funzionali, masticatorie e fonetiche, oltre che estetiche. Questa tipologia di trattamenti è più frequente nei giovani Pazienti, in quanto le ossa sono ancora in fase di sviluppo, ma è possibile intervenire anche negli adulti con protocolli adeguati all’età, per risultati funzionali ed estetici ottimali.

Le visite del 27 aprile sono dedicate esclusivamente all’ortodonzia.

Al fine di preservare i denti naturali, presso il centro vengono applicati moderni protocolli che permettono di recuperare i denti rovinati anziché sostituirli con impianti dentali, riducendo i costi delle terapie e rispettando la biologia naturale del Paziente.

Quando la soluzione conservativa non è possibile si potrà optare per una visita specifica, completa di ortopanoramica dentale, per la sostituzione di uno o più denti mancanti o rovinati inserendo un impianto e ripristinare una corretta masticazione e un migliorare l’estetica del proprio sorriso. Infatti, oltre all’imbarazzo, in alcuni casi, può essere invalidante, per cui non necessariamente è solo un fattore estetico.

Le visite del 26 aprile saranno dedicate ai pazienti che hanno già perso uno o più denti e vorrebbero valutare di tornare ad avere denti fissi grazie agli impianti dentali.

Il servizio odontoiatrico si innesta all’interno di un centro ambulatoriale completo che permette di prendersi cura a 360° dei Pazienti grazie a una diagnostica per immagini in completo rinnovamento, ampia platea di professionisti, nonché un laboratorio analisi interno. Oltre alla vasta esperienza nei diversi ambiti della cura e della prevenzione, si potrà contare sul know-how e la rete di strutture socio-sanitarie del Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura, che da oltre 20 anni risponde alle esigenze sanitarie e assistenziali della Persona.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Korian Poliambulatori Lazio o chiamare lo 06 87200366 per prenotare subito una prima visita.