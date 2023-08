Piscina e terme in un unico paradiso estivo a pochi passi da Roma

Quando ci si vuole dedicare un momento di relax, le terme sono la soluzione ideale.

Le termali sorgive hanno, infatti, proprietà riabilitative, curative e disintossicanti.

Sono un valido aiuto sia per rilassare corpo e mente che per curare alcune patologie; contribuiscono alla salute della pelle, attenuano i dolori articolari, apportano benefici all’apparato respiratorio e sono un vero toccasana anche per la bellezza.



Una visita alle terme è una ‘coccola’ che ci si può regalare sempre, sia nei periodi più freddi che durante i mesi caldi.

Anche d’estate, quindi, è possibile concedersi una pausa distensiva e rilassante, visitando il centro termale Terme di Roma.

Oasi termale alle porte della Capitale

Quando si tratta di dedicarsi a un'esperienza di benessere completa e rigenerante, le Terme di Roma emergono come una destinazione da non perdere. Situata a pochi passi dalla Capitale, quest'oasi termale è pronta a incantarti con il suo fascino millenario e le proprietà curative dell'acqua termale.

Le Terme di Roma sorgono come una gemma in mezzo alla natura, offrendo un ambiente accogliente e rilassante per tutte le età. Il caldo estivo diventa più sopportabile grazie alle quattro splendide piscine esterne immerse in un'atmosfera di pace e tranquillità. Due piscine sono dedicate ai più piccoli, mentre altre due, dotate di cascatelle per idromassaggio naturale, regalano momenti di puro relax agli adulti.

Le Virtù dell'Acqua Termale

L'elemento caratterizzante delle Terme di Roma è l'acqua termale, preziosa per i suoi innumerevoli benefici sulla salute. Con una temperatura costante di 23,4°C, l'acqua termale è perfetta per affrontare le afose giornate estive. Oltre a rinfrescare, queste acque sono fondamentali per le proprietà depurative e disintossicanti dell'acqua, donano un senso di benessere interno ed esplicano benefici effetti per problemi di psoriasi e dermatiti.

Il Paradiso dei Trattamenti

Il centro termale Terme di Roma è un vero paradiso per chi cerca trattamenti mirati per il corpo e la mente. Un'ampia selezione di opzioni è disponibile per ogni esigenza: massaggi rilassanti per sciogliere le tensioni, trattamenti orientali per riequilibrare le energie, e cure estetiche per prendersi cura della bellezza.

Un'Esperienza Accessibile a Tutti

Le Terme di Roma si preoccupano del benessere di ogni ospite, rendendo l'esperienza accessibile a tutti. Abbonamenti per soggiorni prolungati o pacchetti giornalieri con trattamenti e lettino inclusi consentono a tutti di godere di questa preziosa oasi termale senza rinunciare a nulla.