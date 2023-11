Una sanità privata e accessibile: a Roma aprono due nuovi poliambulatori d’eccellenza

Sarà un Natale anticipato quello che vivranno quest'anno gli abitanti della Garbatella.

La data da segnare sul calendario è quella del 2 dicembre, giorno in cui a tutta la cittadinanza verrà fatto un regalo che permetterà a molti di migliorare la salute e la qualità della vita.

Quel giorno, infatti, si terrà l'inaugurazione, con tanto di taglio del nastro, di un innovativo servizio accessibile a tutti.

Sarà un'occasione straordinaria per scoprire le potenzialità di questa iniziativa che mira a rendere il benessere e la cura della salute accessibili a ogni persona nella comunità.

L'evento promette di essere non solo un momento di festa, ma anche un passo importante verso un futuro più sano e inclusivo per tutti i residenti.

Un'occasione unica per visitare la nuovissima struttura e gli ambulatori, permettendoti di conoscere più da vicino la nuova offerta sanitaria d'eccellenza.

Questo innovativo centro alza l'asticella delle cure sanitarie nel cuore della Garbatella, offrendoti un'opportunità straordinaria per esplorare i servizi e le tecnologie all'avanguardia che rendono questa struttura un punto di riferimento nella sanità locale.

Poliambulatorio Santagostino: un modello di sanità completo e ben collaudato

Il poliambulatorio della Garbatella si configura, quindi, come una struttura privata in grado di rispondere ai bisogni di cura sempre più complessi della popolazione romana con un’offerta sanitaria completa.

Ma è anche un modello di sanità accessibile, già sperimentato con successo in Lombardia, dove sono presenti 36 centri medici, a Bologna e anche a Roma, dove il poliambulatorio di via Cavour è aperto già dal 2020.

La nuova sede di Santagostino alla Garbatella è, dunque, un ulteriore passo dell’insediamento nella Capitale di una rete di poliambulatori specialistici completi e innovativi, in grado di conciliare una patient experience di qualità all’accessibilità e all’innovazione tecnologica.

È Luca Foresti, AD di Santagostino, a parlare di questo passo avanti, spiegando che “con Garbatella e Cavour mettiamo ufficialmente il piede a Roma e siamo pronti a inaugurare il terzo centro a Goito.”

Non c’è due senza tre: già pronto un terzo centro specialistico su Roma

In programma, infatti, c’è già l’inaugurazione di un terzo centro in via Goito, con il quale l’azienda prosegue la sua roadmap di sviluppo, con l’obiettivo di diventare il primo operatore privato nella sanità a livello nazionale.

Diventeranno due, quindi, i nuovi poliambulatori romani in grado di effettuare analisi cliniche, esami radiologici, visite specialistiche e terapie psicologiche.

Garbatella e Goito, due centri d’eccellenza in cui esperienza, elevata professionalità e innovazione tecnologica si combinano e confluiscono in una politica di trasparenza e competitività dei prezzi delle singole prestazioni, che chiunque potrà consultare liberamente sul sito.

Centro Santagostino: una struttura a portata di paziente

È ancora Foresti a riassumere in breve le principali caratteristiche del modello Santagostino:

“Visite accurate a portata di click, senza rinunciare alla qualità. Tante sedi, poca attesa. Un’offerta completa con tutte le specialità: esami diagnostici e radiologia, esami del sangue, vaccini, psicoterapia e fisioterapia. Una équipe di professionisti qualificati per venire incontro alle necessità di tutti, con le recensioni pubbliche sul loro profilo.”

Insomma, la struttura garantisce una patience experience decisamente di qualità e, ad essa, aggiunge la possibilità di usufruire, per la maggior parte delle prestazioni ambulatoriali, di convenzioni con le principali assicurazioni sanitarie, UniSalute in primis, in quanto Santagostino, dal 2022, fa parte del gruppo UnipolSai.

Specialisti e pazienti: una doppia occasione per migliorare la propria qualità di vita

E allora, l’appello arriva dritto dalle nuove sedi di Garbatella e via Goito ed è duplice: da un lato, si cercano validi professionisti sanitari da inserire nelle due strutture per completarne l’organico, tanto che sul sito, nella sezione “lavora con noi”, è possibile valutare le posizioni aperte.

Dall’altro, i due poliambulatori diventano occasioni uniche e decisamente accessibili per tutta la popolazione romana, assicurando un’offerta completa, innovativa e specialistica di salute, che esclude solamente l’ospedalizzazione.

L’appuntamento, allora, per cominciare, è alla Garbatella, in via delle Sette Chiese 146, presso il nuovo e grande centro Santagostino, da martedì 2 dicembre, giorno della sua inaugurazione. E per il futuro... rimaniamo in attesa dell’apertura in via Goito.