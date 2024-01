Perché noleggiare i mobili può essere la soluzione ideale per gli affittuari

Le dinamiche di un mercato mutano al variare delle abitudini dei suoi utenti. Nell’immobiliare, per esempio, la recente maggiore mobilità professionale degli individui – sempre più disposti a trasferirsi per lavoro –, ha innescato dinamiche di mercato nuove, più orientate sull'affitto che all’acquisto di mobili.

Oltre a trasformare il mercato immobiliare in sé, l’aumento degli affitti per soggiorni limitati nel tempo ha innescato una serie di cambiamenti in tutti settori connessi più o meno direttamente con il mattone.

Arredarent: noleggiare mobili per 36 mesi

In che senso? Prendiamo per esempio i mobili: le esigenze di un affittuario non sempre – anzi difficilmente – coincideranno con quelle di un proprietario intenzionato a vivere a lungo nel suo appartamento. Proprio per dare una risposta concreta a questi nuovi bisogni, una realtà leader nella produzione e commercializzazione di suppellettili come Linea Gaggioli ha lanciato sul mercato Arredarent, un servizio di noleggio a 36 mesi di mobili e arredamenti

Si tratta di una soluzione flessibile, innovativa e chiavi in mano: Arredarent, infatti, include servizi al cliente come consulenza in fase di acquisto, assistenza, costo del ritiro e la possibilità di riscattare i beni noleggiati a un prezzo prefissato.

Prima formula di noleggio per mobili in Italia, Arredarent è particolarmente indicata non solo per inquilini con la necessità di arredare uno spazio per un tempo limitato, ma anche per tutti coloro che desiderano rimanere al passo con le tendenze di mobilio più contemporanee.

Un servizio flessibile e innovativo

In virtù della sua duttilità e dei tanti servizi offerti a chi sottoscrive il contratto triennale, Arredarent – che permette, tra le altre cose di restituire i mobili rovinati – e la sua formula di noleggio sono particolarmente indicati sia per i proprietari con animali domestici e bambini piccoli, sia per chi deve arredare appartamenti adibiti a B&B.

Il servizio proposto da Linea Gaggioli – novità assoluta per il mercato italiano – riesce quindi a intercettare tutta una serie di esigenze recenti, dando risposte concrete, convincenti e di qualità.