Il mondo dell’infotainment sportivo accoglie un nuovo, innovativo, progetto

Al giorno d’oggi, l'accesso alle informazioni sportive è semplice e immediato, grazie alle piattaforme digitali di infotainment sportivo.

Esse offrono agli appassionati di sport una vasta gamma di contenuti che vanno oltre la semplice copertura delle partite e delle competizioni e offrendo, quindi, un mix unico di notizie, intrattenimento e interazione.

Le piattaforme digitali di infotainment sportivo sono anche un importante punto di incontro per gli appassionati di sport di tutto il mondo. Attraverso forum di discussione, gruppi su social media e chat in tempo reale, infatti, questi possono connettersi con altri individui con interessi simili, condividendo opinioni, pronostici e aneddoti legati al mondo dello sport.

L’offerta di servizi tanto articolati sta trasformando il modo in cui gli amanti dell’argomento interagiscono col mondo dello sport e con i propri atleti preferiti, offrendo un’esperienza più coinvolgente e partecipativa e consentendo agli utenti di sentirsi parte integrante dell'azione.

Ciò che resta inalterata, però, è la grande passione che spinge un gran numero di persone a seguire, con attenzione, le vicissitudini delle squadre e degli atleti del cuore.

Si tratta, infatti, di un sentimento coinvolgente: un'emozione che scaturisce dalla profonda connessione con lo sport, alimentata da un interesse profondo per il tema.

Ed è proprio per sostenere tale passione che nasce Betsson.sport, una piattaforma di infotainment ideata per condividere, con tutti gli utenti, contenuti esclusivi, interviste, notizie e highlights riguardanti numerose discipline sportive.

Il progetto, però, ha un più ampio respiro: infatti, grazie alla realizzazione di un vero e proprio sport club, il brand si pone l’obiettivo di diventare un polo di riferimento, e un network, che unisce realtà differenti.

Evento di lancio, l'inizio di un percorso entusiasmante

Per presentare, ufficialmente, il progetto, è stato organizzato un evento di lancio, che si è tenuto il 18 marzo, a Roma, presso Cargo a Officine Farneto.

Durante il press meeting informale, che ha coinvolto il Managing Director di Betsson Group Italia, Stefano Tino, e il nuovo brand ambassador Francesco Totti, insieme ai referenti dei primi sei Team coinvolti nel progetto Club, sono state presentate Betsson.sport e le iniziative promosse a livello nazionale.

Ecco le principali novità riguardanti il progetto.

La forza della passione per lo sport

La filosofia alla base della piattaforma è perfettamente riassunta dal concetto che ‘la passione per lo sport fa la differenza’.

Non una semplice frase, ma un valore da perseguire, che va promosso con azioni concrete.

Per questo motivo, è stato creato il network Betsson Sport Club, nato per unire realtà sportive diverse, sia a livello locale sia nazionale.

Il progetto si propone di valorizzare le squadre che entrano a far parte del Club, mettendo a disposizione le proprie risorse per supportarle nel processo di crescita.

L’opportunità si rivolge a tutte le squadre che desiderano aderire al progetto, con particolare attenzione alle realtà più piccole che, di conseguenza, hanno meno risonanza mediatica.

Un’occasione significativa, anche per team e atleti di sport meno conosciuti, di ricevere maggiore visibilità e sostegno.

Per unirsi al gruppo o chiedere maggiori informazioni è possibile compilare il form presente sul sito.

Un brand ambassador d’eccezione

Una delle manifestazioni più eclatanti di una grande passione per lo sport è l'impegno totale e la dedizione che gli atleti dimostrano nei confronti della loro attività preferita.

Per chi pratica una disciplina sportiva, ciò si traduce in un costante impiego di tempo, energia e risorse, ore dedicate alla pratica, all'allenamento e alla partecipazione a competizioni, per ottenere i traguardi desiderati.

Un esempio iconico di tale passione è Francesco Totti, universalmente riconosciuto sia per le sue eccezionali abilità calcistiche che per i record che hanno costellato la sua straordinaria carriera.

Il suo profondo legame con la Roma, squadra del cuore, e il suo carisma trascinante lo hanno reso simbolo della forza della passione per lo sport, in grado di unire, arricchire e migliorare.

Ecco perché Betsson.sport l’ha scelto come brand ambassador.



A tal proposito, ha dichiarato Francesco Totti:

“Questo percorso esprime al meglio il mio impegno quotidiano a condividere la mia passione per lo sport. Mi ha dato modo di entrare a far parte di un progetto meraviglioso, che punta a diventare un anello di congiunzione tra vari club sportivi, aiutandoli a valorizzarsi e a esprimere al 100% il loro potenziale”.

Per Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italia, questa partnership è un’eccellente opportunità per comunicare come, attraverso la passione per lo sport, si possa, concretamente, fare la differenza.

“Nel mondo di oggi, dove interattività e condivisione sono alla base della quotidianità delle persone, volevamo entrare nel mercato italiano con una figura di riferimento che non solo potesse farsi portavoce, ma che incarnasse i valori e la mission del nostro nuovo brand. Pertanto siamo davvero entusiasti di iniziare questo viaggio con uno dei giocatori più affermati al mondo, una figura la cui passione per lo sport è diventata leggendaria. Siamo sicuri che la sua storia e il suo percorso ci aiuteranno a valorizzare tutte le discipline che faranno parte del nostro Club e promuovere la nostra visione di sport: condivisione, fair play, inclusione e passione”.

Il 2024, per Betsson.sport, si prospetta stimolante e ricco di sfide, all’insegna della promozione della passione per lo sport.

Betsson.sport, insieme ai membri del Club, è pronto a fare la differenza nel mondo sportivo.