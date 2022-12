Dove mangiare a Roma a Natale e Capodanno

Roma è una città unica al mondo. Con la fine delle restrizioni e il ritorno degli eventi a pieno regime, la Capitale è pronta ad accogliere cittadini e turisti per festeggiare il Natale e il Capodanno.

Il 25 dicembre è un giorno speciale per tutti, in cui ci si ritrova con gli affetti più cari e si lascia scorrere il tempo. Sebbene non tutti lo festeggino allo stesso modo, molto spesso è prassi riunirsi in casa di un parente e sottoporsi a una lunga sessione di cibo. Eppure c’è chi apprezza sempre di più l’idea di prenotare un tavolo in ristorante e godersi il Natale in pieno relax.

Menù speciali per Natale e Santo Stefano

Chiunque abiti a Roma, o si trovi nella Capitale durante le feste, nella cornice che collega il Circo Massimo alla Piramide e all’Ostiense, può contare sulla cucina di Rosso. Il ristorante, che abbina piatti internazionali a pietanze della tradizione romana e italiana, propone menù speciali per Natale, Santo Stefano (39 euro) e Capodanno (70 euro, con dolci e bevande inclusi).

Per il 25 dicembre Rosso offre una degustazione di polpettine di bollito su un letto di salsa verde; i fantastici cappelletti in brodo di cappone; maialino lattonzolo ai carciofi e... l’immancabile panettone. A Santo Stefano, invece, il menù cambia: carciofo alla giudea su un letto di crema cacio e pepe; cannelloni alla romana; bollito di manzo accompagnato da salsa verde e puntarelle; per finire, ancora panettone.

Rosso è considerato una vera e propria piattaforma trasformista, per la sua varietà nell’offerta. Aperto tutti i giorni, è conosciuto per la sua vasta proposta: lo spazio è ideale per colazioni, pranzi, aperitivi e cene. Quattrocento metri quadri, tra ristorante, bar, grill, loft garden, cucina a vista e spazio macelleria (in cui è possibile acquistare direttamente in loco carni pregiate).

Cenone di Capodanno con buffet illimitato

Per concludere l’anno in bellezza e accogliere con gioia l’arrivo del 2023, infine, Rosso invita i clienti al grande buffet del 31 dicembre, ricco di prelibatezze accuratamente selezionate dagli chef del ristorante: a soli 70 euro si potranno gustare illimitatamente tutti i piatti, in attesa del brindisi e delle lenticchie di mezzanotte.

Passare le festività natalizie e il cenone di Capodanno in una cornice così variegata è una scelta saggia, soprattutto se si è lavorato tutto il tempo fino a quel momento. Nessuna corsa per la spesa, nessun menù improvvisato, inviti dell’ultim’ora... Una scelta che significa, in primo luogo, relax e permette di godersi a pieno ritmo la festa.