Mobili e arredi: perché noleggiare conviene

Arredare casa non è un gioco da ragazzi: il mobilio, infatti, è sia la cornice della nostra quotidianità, sia il nostro biglietto da visita quando invitiamo nel nostro appartamento degli ospiti.

Uno dei grandi rischi che si corrono, nel scegliere i mobili per arredare la propria casa, è quello di sostenere una spesa importante per l’acquisto di prodotti che diventano in pochi anni obsoleti, richiedendo così un ulteriore sacrificio economico per attuare un’azione di rinnovamento

Una soluzione rivoluzionaria

Per ovviare a questo problema, la soluzione ideale – e ancora poco conosciuta – è la formula di noleggio a lungo termine proposta in esclusiva da Linea Gaggioli, azienda leader in Italia da più di 70 anni nel settore di mobili e arredi e sempre alla ricerca di soluzioni in grado di incontrare appieno le esigenze dei propri clienti.

La formula rivoluzionaria lanciata da Linea Gaggioli – che prevede un contratto di 36 mesi che include servizi di consulenza, assistenza, costo del ritiro e la possibilità di riscattare i beni noleggiati a un prezzo prefissato – è rivolta a tutti coloro che vogliono essere sempre al passo con le nuove tendenze di arredi e tecnologie, per ricreare un ambiente casalingo contemporaneo e fresco.

Un servizio flessibile e di qualità unico in Italia

Un servizio unico e innovativo, particolarmente funzionale anche per tutti coloro che devono arredare un ambiente – una camera, uno studio ecc – o un intero appartamento, come nel caso degli affittuari, per un periodo di tempo limitato.

Al tempo stesso, una formula come quella proposta da Linea Gaggioli si rivela particolarmente interessante per chi non ha intenzioni di preoccuparsi per eventuali segni lasciati da animali domestici – gatti e cani in primis – o da bambini piccoli: se rovinati, infatti, i mobili noleggiati possono essere restituiti!

Linea Gaggioli, insomma, ha lanciato un nuovo servizio – un vero e proprio unicum sul mercato italiano – capace di intercettare le esigenze di un’ampia fetta di popolazione, coniugando flessibilità, qualità e convenienza.