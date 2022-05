La fermata della metro "Re di Roma" cambia veste e si trasforma nel salotto di casa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino alla fine del mese di maggio la fermata della linea A "Re di Roma" cambia nome e si trasforma in "Deliveroo Re di Roma". I viaggiatori, i turisti o i semplici passanti potranno così rivivere, in attesa del treno e direttamente sulla banchina, sotto forma di gioco, l'esperienza del cibo a domicilio: dalla scelta di cosa ordinare, all’attesa per i rider, fino alla sfida per accaparrarsi l’ultima patatina fritta.

Proprio le routine ed i comportamenti legati al food delivery sono l’oggetto di indagine di una ricerca Deliveroo/SWG. L’attesa per l’arrivo del cibo è trepidante, tanto che 1 italiano su 3 non riesce ad attendere il suono del campanello di casa e si fa trovare in anticipo sul portone d’ingresso. L’ultima fetta di pizza, o l’ultimo pezzo di sushi, spetta ai piccoli di casa e, quando si tratta di decidere cosa ordinare, si sceglie d’accordo con il partner o si opta per decisione democratica.

Per coloro che decideranno di mettersi alla prova ci saranno in omaggio dei gadget e credit voucher da utilizzare sull’app di Deliveroo.

Inoltre tra le scale mobili e i tornelli saranno presenti tre street artist che si esibiranno con diverse performance: Gabriele Pollina, musicista noto per i suoi live con l“handpan”; Raffaello Corti, mago che intratterrà il pubblico con trucchi di magia e “Solo”, pittore e street artist romano.

La speciale attivazione nella stazione della metro “Re di Roma” prende il via in occasione del lancio di “Io Deliveroo così”, la nuova campagna TV della piattaforma incentrata proprio sulla relazione personale tra i clienti e il buon cibo, fatta di comportamenti e gesti quotidiani che le persone mettono in pratica per godersi il cibo a domicilio preferito, semplicemente come piace a loro.