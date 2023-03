La bella sensazione di libertà che offrono attività come corsa e camminata

Il concetto di libertà è tra i valori più belli, ma anche tra i più articolati.

Per ognuno, tale idea può essere declinata in maniera diversa, ma spesso si tratta più di uno stato mentale che del risultato di eventi esterni, che alcune attività contribuiscono a raggiungere.

È molto comune, ad esempio, provare un piacevole stato di equilibrio e benessere stando all’aria aperta. Nella maggior parte dei casi correre, o anche solo fare una tranquilla passeggiata, sono attività in grado di far sentire una bella sensazione di libertà.

A Roma ci sarà l’occasione perfetta per stimolare questa emozione, passando una mattinata in compagnia, passeggiando o correndo e godendosi la città.

Domenica 19 marzo, infatti, si terrà la SN4IFUN Run, la Stracittadina legata alla Acea Run Rome The Marathon; una 5 km di allegria, festa, amicizia e solidarietà, il tutto accompagnato dalla musica.

Un evento tra emozione e bellezza

Si tratterà di un evento unico nel suo genere, capace di coinvolgere ed emozionare.

Ci saranno, infatti, oltre 30mila partecipanti, un enorme gruppo di persone con le quali condividere la trepidante attesa della partenza e con cui ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori, con il sottofondo dell'inno nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Si tratterà di una giornata spensierata in un clima di festa, da fissare nella memoria dei partecipanti.

Il percorso prevede la partenza dai Fori Imperiali e l’arrivo al Circo Massimo, attraversando le suggestive strade di Roma; si potrà, così, ammirare la bellezza della città eterna, godendo del clima mite che annuncia l’arrivo della primavera.

Parola d'ordine libertà

La Fun Run è davvero adatta a tutti; non è necessario nessun certificato medico agonistico e si potrà scegliere di percorrere il tragitto al proprio passo, optando per corsa o camminata.

La partecipazione è aperta a persone da 0 a 99 anni: spazio, quindi, ad adulti, bambini, genitori con passeggini e persone con cani di qualsiasi taglia.

Si è pensato, infatti, anche agli amici animali: abbinata alla stracittadina c’è la Stracanina, evento ‘a sei zampe’, cui si potrà partecipare con il proprio amico a 4 zampe (a cui verrà fornita una pettorina).

La parola d’ordine che caratterizza l’evento è libertà.

La Fun Run, come dice il nome stesso, è dedicata al divertimento di tutti ed è pensata per offrire l’occasione di trascorrere una bella giornata in compagnia di familiari e amici.

Visto che si terrà proprio il giorno della Festa del Papà, rappresenta, inoltre, una bella opportunità, per i padri ei rispettivi figli e figlie, di celebrare la ricorrenza in un modo unico, passando del tempo insieme divertendosi.

Divertirsi facendo del bene

La Stracittadina ha sempre avuto un forte legame con la solidarietà ed è così anche quest'anno.

Nella realizzazione dell’evento è coinvolto, infatti, CSV Lazio ETS (Centro di Servizio per il Volontariato) co-organizzatore della Fun Run, che supporta le associazioni di Roma e provincia nella partecipazione al Charity program, programma di raccolta fondi abbinato all’iniziativa.

L’iscrizione alla Fun Run consente di sostenere una delle organizzazioni di volontariato aderenti.

Ricordi di un’esperienza unica

Tutti gli iscritti, oltre a vivere un’esperienza indimenticabile, riceveranno anche degli omaggi legati all’evento.

Naturalmente, il pettorale di gara, che sarà dato a tutti i partecipanti (compresi quelli a canini).

Verranno offerti, anche, la t-shirt ricordo, in tessuto tecnico da runner, firmata dal partner tecnico Joma e la Gym Bag con i prodotti degli sponsor.

Agli under 18, inoltre, sarà riservata la medaglia premio.

La Stracittadina, dunque, è un’opportunità imperdibile di trascorrere una domenica diversa, divertendosi ed emozionandosi insieme ai propri amici e familiari.Per ottenere maggiori informazioni, leggere il regolamento o iscriversi è possibile visitare il sito della Fun Run