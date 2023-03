Vedere Roma senza traffico, caos e stress si può

Roma non ha bisogno di descrizioni: è unica nel suo genere, con i suoi pregi e i suoi difetti.

Ha una bellezza imparagonabile che troppe volte viene sovrastata dal perenne traffico che la invade.

Tanto che spesso viene da pensare a come sarebbe senza macchine né caos.

Come si vivrebbe la città alla luce del sole, senza stress né preoccupazioni, magari facendo una passeggiata all’aria aperta con i propri cari o con gli amici a quattro zampe.

Finalmente vivere Roma all’aria aperta sarà possibile il 19 marzo grazie alla SN4IFUN Run, la corsa di 5000 metri dell’Acea Run Rome The Marathon che si snoderà nel cuore della città. Un modo per vivere Roma con i propri famigliari, amici e non solo.

Alla SN4IFUN Run è infatti abbinata la Stracanina, l'evento a "sei zampe", che darà la possibilità a partecipanti di portare con sè il proprio cane, di qualsiasi taglia o razza esso sia.

5km dove correre significa divertirsi, stare insieme, vivere una domenica primaverile all'aria aperta ma anche donare. La SN4IFUN Run è infatti organizzata in collaborazione a CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato).

Non facciamoci sfuggire l’occasione di vedere Roma con nuovi occhi!