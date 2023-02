Ecco come sport e solidarietà possono unirsi in un evento unico

Vivendo in una società, ogni individuo dovrebbe pensare non soltanto al proprio bene, ma anche a quello di coloro che appartengono alla propria comunità.

Tra individui appartenenti alla collettività, spesso si può maturare un sentimento di fratellanza e di comunione d’intenti, unito ad un atteggiamento di comprensione delle necessità dell’altro, nonché di azioni attive volte proprio ad andare incontro alle esigenze degli altri, aiutandoli a superare le proprie difficoltà.

Questo sentimento viene definito ‘solidarietà’; è proprio in nome di questo modo di sentire che si agisce nell’interesse dei membri della comunità che devono affrontare maggiori difficoltà. In questi casi, ogni azione, piccola o grande che sia, è importante, dall’essere impegnati nel volontariato, all’effettuare piccole donazioni, al partecipare a manifestazioni organizzate proprio con quello scopo specifico.

Tra i prossimi eventi dedicati alla solidarietà merita una menzione la Run4Rome, staffetta solidale legata a Run Rome The Marathon che, il 19 marzo, animerà il centro di Roma.



Si tratta di un evento decisamente speciale, in grado di polarizzare l’interesse di un gran numero di persone: ad oggi, sono già stati raggiunti i 10.000 iscritti, ma la quantità è in continua crescita.

Il fascino della Run Rome The Marathon dipende, sicuramente, dalle sue caratteristiche. Organizzata nella splendida cornice di Roma, rappresenta l’occasione di passare una giornata divertente con i propri amici, facendo anche del bene; la solidarietà, infatti, è il cuore della manifestazione.

Una corsa in grado di emozionare

La maratona si sviluppa lungo un percorso di 42,195 km, pensato come una staffetta: i partecipanti saranno, quindi, organizzati in team di 4 persone, che percorreranno una frazione del percorso (di 13 km, 11,8 km, 7,2km e 10,195 km) che è adatta, davvero, a tutti.

Non solo runner amatoriali e sportivi in genere, quindi, ma anche amanti delle camminate e neofiti potranno, quindi, godere dello splendido itinerario, che parte e si conclude presso i Fori Imperiali, toccando ben 30 tra i monumenti romani più famosi, come Piramide, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Piazza di Spagna, Piazza Navona e molti altri.

L’esperienza sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza delle Frecce Tricolori, che sorvoleranno proprio i Fori Imperiali.

Il vero traguardo è la solidarietà

Che si decida di correre o di camminare, l’importante non è quanto tempo ci si metta, quello che conta davvero è il viaggio; godersi appieno una suggestiva corsa, o passeggiata, tra tifo, musica e spirito di squadra, respirando la bellezza della Città Eterna e godendosi le emozioni che è in grado di suscitare, in compagnia di vecchi e nuovi amici, dove vincere significa aiutare gli altri.

Quando Roma chiama, i suoi cittadini (e non solo) rispondono: con la Run Rome The Marathon la città invita proprio ad ritrovarsi, in un clima di comunione e amicizia, dove “l’unione fa la forza”.

Questo si esprime, già, nella modalità di partecipazione, che prevede squadre di 4 persone: un’occasione perfetta per coinvolgere i propri familiari, amici e colleghi, mettendosi alla prova tutti insieme, impegnandosi l’uno per l’altro.

Si può, così, provare la gioia non solo di ‘sfidare’ sé stessi, ma anche di collaborare verso un obiettivo comune.

L’energia e la coesione del gruppo contribuiscono al raggiungimento del traguardo che, in questo caso è particolarmente importante: aiutare chi si trova in difficoltà.

Run4Rome è, infatti, un evento di natura profondamente solidale, che consente di far del bene a sé stessi e agli altri, sentendosi, al contempo, dei veri maratoneti.

Con la propria partecipazione, infatti, si contribuisce a sostenere le Associazioni No Profit che hanno creduto, e aderito, al Charity Program: La Stella di Lorenzo Onlus, Fondazione Sport City, Airc, Sport Senza Frontiere Onlus, Ey Foundation, Il mondo di Matteo Onlus, Rotary Distretto 2080, Fondazione Maratona Alzheimer, Banco Alimentare Roma, Fondazione Operation Smile Italia Ets e Fondazione Telethon ETS, WWF, Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS Onlus, Aned Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto, Special Olympics Italia.

La quota d'iscrizione comprende una donazione a queste Associazioni, che le aiuta a proseguire con la loro importante opera.





Prende parte a questa manifestazione significa, quindi, fare squadra in tutti i sensi, impegnandosi, in maniera corale, verso un obiettivo comune, dove la vittoria è donare.

Un’azione concreta, per sentirsi parte di qualcosa di più grande, in un clima di festa e durante un evento organizzato in una tra le città più belle al mondo.

Iscrizioni e partecipazione

L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il sito di Run Rome The Marathon o, direttamente, tramite una delle Associazioni No Profit aderenti.

È possibile iscriversi in squadre o singolarmente: in quest’ultimo caso, sarà l’organizzazione ad occuparsi di formare un team, offrendo l’occasione di far nascere nuove amicizie.

I team potranno essere costituiti da membri misti di “Runners-Fitwalkers”.



L’appuntamento con solidarietà e divertimento è fissato per il 19 marzo.

Tutte le informazioni riguardo l’evento sono disponibili sul sito della Run Rome The Marathon e sulla pagina Facebook.