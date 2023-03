Programma allenamento corsa per principianti ed esperti

Che tu sia un neofita della corsa o un runner che ha deciso di iscriversi alla Maratona (ad esempio quella di Roma, in programma domenica 19 marzo) se hai deciso di allenarti e correre, è importante che tu ti ponga degli obiettivi.

Intanto devi sapere perché stai correndo, qual è il fine ultimo (se c’è) e dove ti porterà questa attività. E poi, in ultima fase meditare sull’obiettivo degli obiettivi: il programma allenamento corsa.

Programma allenamento corsa: cos'è

Di cosa si tratta? Un programma allenamento corsa è un programma predefinito in grado di pianificare gli allenamenti dall’inizio alla fine. Non è infatti scontato che si corra con una vera e propria disciplina che regoli l’allenamento e l’assenza di questa potrebbe risultare uno dei traumi principali della corsa.

Non esiste un programma allenamento corsa per tutti. Perché, ovviamente, tutti non siamo allo stesso livello sia da un punto di vista fisico che di abitudine verso l’attività della corsa. Ecco perché è opportuno suddividere diversi programma allenamento corsa per diverse caratteristiche del singolo.

Programma allenamento corsa per principianti

Poniamo il fatto che tu non abbia mai corso in tutta la tua vita. In questo caso, non è possibile svolgere un allenamento troppo invasivo, ma dovrai adottare uno stile di corsa progressivo.

Obiettivo di questo programma corsa per principianti è quello di riuscire, nell’arco di 6 settimane, a correre almeno 30 minuti senza sosta o affanni, con una frequenza di allenamento pari a 2 volte alla settimana.

Questo programma alterna corsa e camminata, aumentando gradualmente il tempo di corsa in rapporto al tempo della camminata. Un aiuto per per migliorare la prestazione senza rischiare di forzare troppo.

Una volta raggiunto l’obiettivo dei 30 minuti bisogna consolidare tale punto di arrivo e continuare a correre per altre 2 settimane con la frequenza di 30 minuti. Infine, si può aggiungere un tassello in più e iniziare il programma intermedio.

Programma allenamento corsa intermedio

Il programma prevede 6 settimane di lavoro, con 3 allenamenti settimanali, che ti porteranno a correre per 10 km.

Maggiormente utilizzato per chi voglia perdere peso, è un programma abbastanza libero per quel che riguarda il ritmo: non vi è un’intensità cui puntare, basta ascoltare se stessi e individuare il proprio andamento.

Non è prevista, a differenza del programma allenamento corsa per principianti, l’introduzione della camminata veloce.

Programma allenamento corsa intervallata

Se vuoi migliorare ulteriormente le tue prestazioni, puoi aggiungere un tassello di difficoltà e introdurre un programma nuovo: l’interval training.

Messoa punto da un professore danese, Jens Bangsbo dell’Università di Copenhagen, il programma allenamento corsa intervallata consiste nell’alternare periodi di corsa ad elevata intensità con periodi a bassa intensità, il tutto in un allenamento di 30 minuti.

Per migliorare il tuo tempo, il programma ha bisogno di costanza: pertanto, dovrà essere seguito per 3 volte a settimana per 7 settimane.

Programma allenamento corsa per esperti

Ormai la Maratona è alle porte, ma non puoi dirti esperto nella corsa se non provi questo programma, il cui obiettivo è quello di correre per 15 km consecutivi.

Il programma allenamento corsa per esperti consiste in 4 allenamenti a settimana per 5 settimane. I giorni dell’allenamento sono liberi, purché si rispetti la regola del giorno di riposo tra un allenamento e l’altro.

Nel programma per esperti, la distanza da percorrere non è sempre progressiva: questo permette al corpo di metabolizzare meglio la distanza. Ad esempio, nell’ultimo allenamento della prima settimana, sono previsti 11 km mentre nella settimana 10.

Qual è il programma allenamento corsa che più ti si addice? Mettilo in pratica e… buona Maratona!