5 consigli per rimettersi in forma e prepararsi alla Fun Run di Roma

L'inverno è finito, le giornate si allungano e le temperature si fanno più miti: è il momento perfetto per rimettersi in forma e godersi i benefici dell'attività fisica all'aria aperta.

Ecco 5 consigli per iniziare a muoversi e prepararsi alla Fun Run di Roma, una corsa non competitiva di 5 km che si terrà domenica 17 marzo.

1) Trova la tua "Reason Why"

Non tutti amano correre, è vero. Ma cos'altro vi appassiona? Salute, benessere, sfidare voi stessi, divertirvi con gli amici? Individuate il vostro motivo profondo, la scintilla che accende la voglia di muovervi. Vi piace l'idea di correre lungo il Tevere con panorami mozzafiato? Volete perdere peso e mantenervi in forma? O magari semplicemente volete liberarvi lo stress e sentirvi pieni di energia? Trovate il vostro "perché" e tenetelo ben saldo in mente durante gli allenamenti.

2) Baby steps: inizia gradualmente, ma con grinta

Non pensate di dovervi trasformare in Bolt dall'oggi al domani. Iniziate con obiettivi piccoli e raggiungibili, aumentando gradualmente la distanza e l'intensità allenamento dopo allenamento. Ricordate, la costanza è la chiave! Meglio 20 minuti al giorno che un'ora alla settimana e poi due settimane di stop forzato per dolori muscolari. Partite comodi, ma con la grinta giusta per superare i vostri limiti (naturalmente, ascoltando sempre il vostro corpo).

3) Dormi a sufficienza

Il sonno è fondamentale per il recupero muscolare e per il benessere generale. Dormire almeno 7-8 ore a notte ti aiuterà ad affrontare gli allenamenti con più energia e a ridurre il rischio di infortuni.

4) Alimentazione sana e idratazione

Mangiare in modo sano e idratarsi adeguatamente fornisce al tuo corpo le energie necessarie per allenarsi e recuperare. Scegli cibi nutrienti e bevi acqua regolarmente, anche durante gli allenamenti.

5) Festeggia i traguardi

Conquistato 5 km di fila? Raggiunto un nuovo tempo personale? Non sminuite i vostri sforzi! Celebrate ogni traguardo, anche il più piccolo. Premiatevi con un nuovo paio di scarpe da running, una cena con gli amici o semplicemente con un momento di relax godendovi la soddisfazione di avercela fatta.

Con questi consigli e la giusta dose di forza di volontà, sarete pronti a correre lungo le vie della Capitale, circondati da migliaia di appassionati come voi.