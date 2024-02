Tutti vincitori alla Roma Fun Run: ecco i fantastici premi per gli iscritti

Domenica 17 marzo torna la Fun Run di Roma, la stracittadina non competitiva di Acea Run Rome The Marathon, di 5 km che unisce il piacere dello sport alla gioia di stare insieme.



Un evento dedicato a tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai runner esperti agli amatori, che si snoda tra alcuni dei monumenti più iconici della città.

Nessun vinto, tutti vincitori

Dimenticate cronometri e competizioni: la Roma Fun Run non è una gara, ma un'esperienza da vivere a proprio ritmo, da soli o in compagnia. L'obiettivo è quello di partecipare e divertirsi, correndo o camminando al proprio ritmo, vivendo la città in un modo nuovo e coinvolgente.

Tutti i partecipanti, infatti, oltre alla pettorina con il proprio numero, ricevereanno dei fantastici premi:

T-shirt ricordo: realizzata in tessuto tecnico da runner e firmata dal partner Joma

realizzata in tessuto tecnico da runner e firmata dal partner Joma Medaglia premio per gli under 18: un riconoscimento speciale per i piccoli corridori che hanno preso parte alla Fun Run

un riconoscimento speciale per i piccoli corridori che hanno preso parte alla Fun Run Gym Bag con prodotti degli sponsor: un omaggio utile per tutti gli iscritti che vorranno continuare a praticare sport

Un percorso suggestivo nel cuore di Roma

Come e più di sempre, la Roma Fun Run coinvolgerà migliaia di persone in un percorso di 5 km nel cuore di Roma: la stracittadina partirà alle ore 9:00 dai Fori Imperiali, snodandosi poi tra alcuni dei monumenti più iconici della città, fino ad arrivare al Circo Massimo, dove ad attendere i partecipanti ci sarà un vero e proprio villaggio di solidarietà con laboratori e animazione per grandi e bambini.

Come iscriversi

Non perdere l'occasione di vivere una giornata indimenticabile all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà: iscriviti subito alla Fun Run 2024 direttamente dal sito web dell'evento e preparati a ritirare i fantastici premi della stracittadina.