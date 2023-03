La postura corretta per la corsa

Tra i tanti segreti per svolgere una corsa perfetta, c’è sicuramente il mantenimento di una postura adeguata. Ma qual è la postura da considerare “giusta” in fatto di corsa?

Partiamo da un appunto: nessun runner è uguale, ognuno di noi ha caratteristiche fisiche specifiche (struttura fisica, punti forti e deboli) che ne influenzano la postura durante la corsa.ù

C’è però un modo corretto e univoco da poter prendere come esempio per quel che riguarda la corsa. Scopriamolo dopo aver effettuato alcune premesse.

Il lavoro influisce sulla postura

Forse a molti potrà sembrare assurdo, ma il modo in cui si lavora nella vita di tutti i giorni può determinare fortemente la postura quando si corre. Chi lavora a tempo pieno davanti al computer ha spesso la testa inclinata in avanti e la parte superiore della schiena incurvata. La posizione eretta, tipica di chi compie un lavoro “non da ufficio” è molto più funzionale per raggiungere l’obiettivo posto a inizio della corsa.

Allo stesso modo, una persona molto stanca tende a correre con le braccia che penzolano lungo i fianchi. Niente di più sbagliato (oltre che molto difficile): i gomiti dovranno essere rilassati per permettere una corsa più energica e corretta.

Camminata e corsa: le differenze

Anche in questo caso potrà apparire scontato, eppure talvolta ce ne dimentichiamo: camminare e correre sono due corse molto diverse, ciascuna consente quindi una postura differente.

Durante la camminata, il movimento è dettato dalla parte inferiore della gamba e il piede. A toccare il suolo è prima di tutto il tallone, con il ginocchio più o meno disteso. Se ci si muove nello stesso modo quando si corre, si finisce per fare overstriding: il contatto del piede con il suolo avviene troppo in avanti rispetto al ginocchio, con la gamba troppo tesa. Causando numerose problematiche al corpo.

La postura ideale

Come abbiamo detto, ogni persona è unica nel suo genere. Pertanto, assumerà una postura ogni volta diversa. Eppure c’è per ognuno un modello sano di corsa verso cui tendere e da cui prendere spunto.

Essa consiste nel mantenere il corpo leggermente inclinato in avanti, lo sguardo in avanti, le scapole neutrali, i gomiti piegati a circa 90 gradi, un tronco stabile, le ginocchia piegate correttamente e la spinta sulla gamba posteriore.

Le braccia hanno un ruolo fondamentale: esse vanno sfruttate come una sorta di bilanciere dell’intero corpo. Esse danno il ritmo giusto per l’andatura della corsa e si muovono inversamente rispetto alle gambe (il braccio destro avanza con la gamba sinistra e viceversa) creando una dinamicità e un’armonia necessaria per permettere l’attività.