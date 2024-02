Dog jogging: i migliori percorsi per andare a correre con il tuo cane a Roma

Correre con il proprio cane è un'esperienza fantastica che unisce il benessere fisico al piacere di trascorrere del tempo di qualità in compagnia del tuo fedele compagno, divertendosi insieme.



La Capitale offre diverse aree verdi e percorsi adatti a tutti i livelli di allenamento, sia per chi desidera una corsetta tranquilla che per chi è in cerca di un po' di adrenalina.

5 (+1) percorsi da jogging da provare con il tuo cane

Tra i percorsi suggeriti per gli amanti del jogging con il cane, consigliamo:

1. Villa Borghese: Un classico intramontabile, il parco più grande di Roma offre sentieri ombreggiati, prati immensi e laghetti suggestivi. Il vostro cane potrà correre libero e giocare in sicurezza, mentre voi vi godete la bellezza della natura.

2. Parco degli Acquedotti: Un'oasi verde di 240 ettari situata nella zona sud-est della città. Il parco è caratterizzato da sentieri sterrati che costeggiano gli antichi acquedotti romani, perfetti per una corsa panoramica e ricca di storia.

3. Lungotevere: Per gli amanti della vista panoramica, il Lungotevere è l'ideale. Il percorso lungo il fiume Tevere offre scorci mozzafiato sulla città e una brezza rinfrescante che vi accompagnerà durante la vostra corsa.

4. Villa Doria Pamphilj: Un'altra villa storica di Roma, con ampi spazi verdi e sentieri ben curati. All'interno del parco si trovano anche delle aree cani dove il vostro amico a quattro zampe potrà giocare in libertà e socializzare con altri cani.

5. Riserva Naturale della Marcigliana: Per chi è in cerca di un'esperienza più selvaggia, la Riserva Naturale della Marcigliana offre sentieri sterrati che si snodano tra boschi e prati incontaminati. Un'occasione per immergersi nella natura e vivere un'avventura indimenticabile con il vostro cane.

Inoltre, il 17 marzo, a Roma, si svolgerà la Stracanina, una corsa podistica non competitiva dedicata ai cani e ai loro padroni concomitanza con la Roma Fun Run, la stracittadina di 5 km che si svolge all'interno della Acea Run Rome The Marathon. La Stracanina è un'occasione per divertirsi e correre insieme al proprio amico a quattro zampe, attraversando le suggestive vie del centro storico di Roma. Il percorso, che parte da via dei Fori Imperiali e arriva al Circo Massimo, è adatto a tutti, dai runner più esperti ai principianti.

Consigli per correre con il cane

Prima di iniziare a correre, assicuratevi che il vostro cane sia in buone condizioni di salute e abbia la giusta energia.

e abbia la giusta energia. Cercate di tenere sempre il vostro cane al guinzaglio , soprattutto in aree frequentate da altri animali o persone.

, soprattutto in aree frequentate da altri animali o persone. Portate con voi acqua e cibo per il vostro cane.

e per il vostro cane. Prestate attenzione alle temperature , evitando di correre nelle ore più calde della giornata.

, evitando di correre nelle ore più calde della giornata. Se il vostro cane mostra segni di stanchezza, fermatevi e fate una pausa.

Correre con il cane è un modo divertente e salutare per rafforzare il vostro legame e vivere insieme momenti indimenticabili. Scegli il percorso più adatto a voi e preparati a vivere un'avventura a quattro zampe.