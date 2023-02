Nasce l'app della Maratona di Roma

Nasce l'pp per Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma che si terrà il 19 marzo 2023 e che permetterà ai runner provenienti da tutto il mondo di restare sempre aggiornati sulla gara nel cuore della Capitale.

L'app completamente grauita e disponibile per dispositivi Ios e Android diventa uno strumento fondamentale per immegersi nella maratona di Roma e offrirà diversi servizi a chi ne verrà usufruire. Per questo l'app si mostra utile anche a chi non partecipa per restare aggiornati con un semplice click sul proprio smartphone su qualsiasi novità sull'evento.

I partecipanti potranno in maniera smart condividere i loro momenti e le loro emozioni pre, post e durante la corsa. Tramite l'app infatti si potranno scattare selfie da poter condividere sui social con elaborate e speciali cornici, già disponibili anche per le sessioni di allenamento.

Passando invece alla gara i corridori avranno a disposizione servizi quali il Live Tracking che garantirà ai corridori di monitorare in diretta il suo tempo in gara e quello degli altri atleti. Alla stessa maniera anche chi non correrà potrà visionare i tempi degli atlleti. Present anche il percorso in formato .GPX e approfodondimenti sulle prestazioni dei corridori. Proprio su questo si potranno analizzare e confrontare le statistiche di ‘perfomance’ personali durante e dopo l’evento e confrontarle con gli altri partecipanti. Visibile anche le classifiche in tempo reale.