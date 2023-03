Condividere l’emozione di correre una maratona? A Roma il 19 marzo sarà possibile

42,195 km di corsa nello splendore senza tempo della Città Eterna. Un percorso unico al mondo, con partenza e arrivo sui Fori Imperiali, e che si snoda lungo il passaggio davanti al Vittoriano, a piazza Venezia, al Circo Massimo, e poi ancora Lungoteverem Castel Sant’Angelo, basilica di San Pietro, Foro Italico e la Moschea, piazza del Popolo, Piazza di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei Monti, Piazza Navona, via del Corso.

È Acea Run Rome The Marathon: la Maratona di Roma in programma domenica 19 marzo. La prima maratona italiana nella storia.

Un’emozione straordinaria, quella di poter partecipare a un evento imperdibile e unico nel suo genere, dove divertimento e sport si fondono per tutta la giornata. A completare questa gioia, proprio sopra via dei Fori Imperiali, la presenza delle Frecce Tricolori grazie alla Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare.

Il programma della staffetta

In contemporanea, si correrà anche la staffetta Acea Run4Rome, che permetterà a neofiti, camminatori, sportivi in genere, di essere protagonisti. Il Team della staffetta dovrà essere composto da 4 persone e percorrere le 4 frazioni previste da 13km, 11,8km, 7,2km e l’ultima, gran finale, 10,195km per un totale da 42,195km.

Il motivo è sicuramente divertirsi ma anche e soprattutto fare del bene: è possibile infatti, per aiutare chi è in difficoltà raccogliendo fondi per sostenere ben 15 associazioni benefiche aderenti al Charity Program, (molte di più dell’anno scorso) e che rende un semplice evento sportivo un grande progetto etico, sociale, concreto.

Le squadre già formate per la Acea Run4Rome Relay possono decidere di iscriversi tramite una delle charity aderenti al progetto oppure direttamente dalla pagina iscrizioni dell’evento. La grande novità di quest’anno è che anche i singoli possono iscriversi e nella loro quota d’iscrizione è già compresa anche la donazione.

Medaglia e T shirt dell’evento

Ovviamente, tutti i partecipanti della Maratona si aspettano i due gadget tanto attesi: medaglia e T-shirt dell’evento. La prima è un vero e proprio sogno per chi sarà tra la folla in partenza e per chi si sta allenando senza sosta in questi mesi invernali per averla al collo. La T Shirt è invece un ricordo del partner tecnico Joma, traspirante, elastica ed in micromesh per garantire ampia libertà di movimento. Sul retro il logo del partner tecnico Joma e il nome della manifestazione accompagnato da un messaggio carico di significato,l'Areonautica Militare che quest'anno festeggia i 100 anni e per le quali è stato creato un logo capace di raccontarne storia e patriottismo, grazie alla rappresentazione del tricolore stilizzato all’interno del numero. Per chi affronta l’Acea Run4Rome Relay Race, la T-shirt sarà gialla.

Non resta quindi che iscriversi all’Acea Rum4Rome e condividere con le persone a noi care un momento di straordinaria felicità, garantito dalla Maratona di Roma.