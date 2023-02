La Maratona di Roma: i pacer e l'anticipo per il Derby

Domenica 19 marzo 2023 si correrà la ventotteesima edizione dell'Acea Run Rome The Marathon, l’inimitabile maratona di Roma con i protagonisti in gara nel cuore della Capitale.

La partenza da via dei Fori Imperiali, inizialmente prevista per le 08:30 è stata antcipata di trenta minuti, con partenza quindi alle ore 08:00. Il nuovo orario si deve all'accordo fra tutte le istituzioni vista la concomitanza del derby all'Olimpico Lazio-Roma partita valida la 27esima giornata di Serie A. Infatti la zona della partita è di interesse anche per la maratona con i corridori in transito verso il 27esimo chilometro.

I Pacer

Gli oltre 15mila runner che parteciperanno alla maratona di Roma saranno scortati da 175 pacer. Essi sono gli atleti più abili ed esperti che correranno insieme ai corridori e daranno loro consigli, sicurezza, tenendo alto il morale e dettando il ritmo dei compagni di corsa. Sono da concepire come degli istrutturi che avranno un ruolo di generosità che si concluderà con la riconoscenza da parte degli atleti sostenuti.

Federica Romano è la responsabile pacer per la 28esima edizione della maratona di Roma, che ha studiato ed esaminato oltre mille candidature ricevute. Per l'edizione 2023 Sono stati selezionati ben 175 pacer (l'anno scorso erano 140) di cui, 114 italiani e 61 stranieri in rappresentanza di 16 nazioni, a conferma del forte carattere internazionale della manifestazione e la tradizionale calorosa accoglienza della Capitale. Saranno in gara pacer provenienti da Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, UK, Ungheria, e USA. Pacer già attivi da mesi in quanto hanno partecipato già dettando i ritmi dei gruppi ai Get Ready a Roma, nonché organizzato i Get Ready On Tour. Spinta dal padre Paolo, sarà ancora nel team Pacer 2023 la giovane Sara Vargetto, ragazza di Roma affetta da artrite idiopatica giovanile, una malattia infiammatoria che comporta degenerazione delle articolazioni e che compare in età precoce, alternando fasi di recrudescenza e di remissione, e che la obbliga a muoversi con una carrozzina.

I pacer saranno inseriti ad intervalli di 5' un unicum nella storia delle maratone italiane e quindi motivo di grande orgoglio per gli organizzatori della maratona di Roma. Previsti ben 30 slot temporali: si parte da un traguardo ambitissimo 2h50’00”, il palloncino successivo sarà quello delle 3h00’00”, toccherà correre forte per tenere ritmi sostenuti da 4’02”/km a 4’16”/km. Da qui in poi, Acea Run Rome The Marathon ha voluto fare in modo che i runner possano sempre incontrare un festoso treno di pacer che saranno sul percorso con split di 5' a partire dalle 3h00’00” alle 4h30’00”, tempi, tutti, in real-time. Toccherà poi ai pacer dalle 4h30’00” alle 5h30’00”, organizzati in split da 10', e a quelli che taglieranno il traguardo da 5h30’00” a 6h30’00”, ad intervalli di 15’, gestire la grande massa, folti gruppi di runner che si godono la passerella sulla città più bella del mondo. L'impegno riguardaerà anche i pacer istruttori di fitwalking che porteranno al traguardo in 5h30’00” o 6h30’00” i seguaci di questa disciplina.

Prima della gara i runner potranno conoscere i pacer allo stand Pacer presente all’Expo Village. Nella giornata di gara i pacer da 2h50’00” a 3h05’00” saranno presenti solo nella prima onda mentre nella prima e seconda onda ci saranno i pacer impegnati a portare al traguardo i runner da 3h10’00” fino a 3h30’00”. I pacer dalle 3h35’00” fino alle 5h00’00” saranno presenti nella seconda e terza onda mentre dalle 5h10’00” alle 6h30’00” saranno posizionati solo nella terza onda.

Nella scorsa edizione fra i pacer ricordiamo Sara Vargetto e dell'atleta paralimpica, nonché cantante, modella, presentatrice e tanto altro, Annalisa Minetti che portò gli atleti sul traguardo sul preciso crono delle 4 ore.