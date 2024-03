Maratona di Roma: ecco i top runner che prenderanno parte alla gara

Domenica 17 marzo 2024 alle ore 08:30 dai Fori Imperiali partirà l’Acea Run Rome The Marathon la più grande maratona italiana di sempre. Alla 29esima edizione della corsa parteciperanno runner di altissimo livello e provenienti da tutto il mondo come da tradizione. Infatti nelle passate annate otto nazioni diverse hanno visto i propri atleti trionfare. A farla da padrone è l’Africa con 25 vittorie suddivise fra Kenya (14), Etiopia (10) e Marocco (1, nell’edizione 2023). Gli italiani hanno vinto la Maratona di Roma per tre volte, con l’ultima affermazione nel 2005 con Alberico Di Cecco. Prima di lui Ruggero Pertile nel 2004 e Stefano Baldini (futuro oro olimpico ad Atene 2004) nel 1998.

Per questo nuovo appuntamento a provare a regalare una nuova gioia azzurra in questo 2024 ci saranno il ‘Re di Roma’ Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport Asd) e l’alvitano Carmine Buccini (Etrusca ASD). Il primo ultramaratoneta, vanta tre medaglie d’oro ai campionati del mondo di 100 km e il primato di 2:13:15 dalla maratona di Ferrara del 2000- Buccilli arriva col primato di 2:16:30 fatto segnare a Rotterdam (NED) nel 2016 e conoscendo bene le strade della Capitale per avervi già corso nel 2019. Gli atleti italiani dovranno superare però l’etiope Fentahun Hunegnaw favorito alla vittoria. Fra i protagonisti attesi anche il keniano Cosmas Birech vittorioso nella Capitale nel 2018 e gli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa, rispettivamente hanno firmato un primato di 2:08:07 ad Amburgo nel 2022 e 2:08:09 a Mumbai nel 2020. Nel primo gruppo di inseguitori il keniano Brian Kipsang, che vanta 2:09:07 a Barcellona nel 2019 stesso anno e, a completare il gruppo di sette uomini con un personal best sotto le 2:10:00, i suoi connazionali David Kiprono Metto e Asbel Rutto, per loro il crono di 2:09:30 a La Rochelle (FRA) nel 2021 e 2:09:46 a Mersin (TUR) nel 2023. Correranno anche Sila Kiptoo, Rogers Kipyego Keror, lo scorso anno proprio a Roma il personale di 2:10:50 che gli è valso il terzo posto, Isaac Cheluko, Nicholas Rotich e Brimin Kipruto Kimeli.

L’albo d’oro sorride di più all’Italia per quanto riguarda il femminile con sei successi azzurri (secondi dietro all’Etiopia con 11). Medaglie d’oro vinte da Franca Fiacconi nel 1998 la prima a vincere, subito seguita dalla compianta Maura Viceconte, prima del poker dal 2001 al 2004 firmato Maria Guida, Maria Cocchetti, Gloria Marconi e Ornella Ferrara.

Detiene il record della corsa, stabilito nel 2019 a 2:22:52 l’etiope Kebede Megertu Alemu. La favorita per la vittoria è l’etiope Zinash Mekonen Lema che nel 2019 a Valencia ha strappato il crono di 2:24:55. La inseguono la keniana Lydia Naliaka Simiyu e l’etiope Sorome Negash Amente. Più staccate le keniane Judith Cherono e Shamilah Tekaa Kipsiror, la burundese Cavaline Nahimana (miglior tempo a Milano, nel 2022 in 2:30:09), Gebriala Baraki (Etiopia) come la debuttante Hiyane Geshe Lama.