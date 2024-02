Maratona di Roma: come iscriversi alla staffetta solidale

Domenica 17 marzo nel giorno dell’Acea Run Rome The Marathon si correrà anche la staffetta Acea Run4Roma, una corsa solidale dal progetto benefico e d’inclusione.

La staffetta ha l’obiettivo di sostenere le Organizzazioni No Profit che hanno aderito ai progetti di inclusione sociale del Charity Program. Per partecipare bisognerà creare una squadra di quattro persone, che singolarmente correranno una delle quattro frazioni previste (di distanza diversa, circa 10 km) per un totale di 42,195 km col nuovo percorso che vedrà gli atleti partire e arrivare nei pressi del Colosseo.

Diverse le opzioni per iscriversi alla staffetta solidale. I team già formati possono iscriversi tramite una delle charity aderenti al “Charity Program”e la quota d’iscrizione viene stabilita liberamente da ciascuna di esse. Questa somma sarà una donazione a favore di uno dei tanti progetti che si possono scegliere di sostenere. In alternativa ci si potrà iscrivere direttamente online dalla pagina iscrizioni della manifestazione.

Chi invece non ha ancora una squadra potrà iscriversi regolarmente registrandosi nella modalità online e il sistema troverà dei compagni per formare il team.