Maratona di Roma: la giornata a La Sapienza

Giovedì 16 marzo alle ore 09:00 si terrà presso l’Aula Magna del Centro di Servizi Sportivi SapienzaSport dell’Università La Sapienza di Roma l'evento La Maratona corre con Sapienza che anticiperà la Maratona di Roma in programma domenica 19 marzo.

L'iniziativa è figlia della collaborazione La Sapienza e Acea Run Rome The Marathon e si pone l'obiettivo di affrontare lo sport con una cognizione scientifica. Tante le tavole rotonde che si seguiranno nella giornata a La Sapienza. Fra queste “Come ci si allena e si corre una maratona in tutte le sue modalità: gambe e testa”, moderata dal Prof. Maurizio Barbieri e alla quale prenderanno parte il manager sportivo Alessandro Scotto, l’ex atleta Franco Fava, la collaboratrice dell’evento Federica Romano, un referente di SOD Italia Running Team, associazione che vuole migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone con ogni tipo di disabilità, e lo psicometrista Prof. Fabio Lucidi. In aula anche l’ultramaratoneta romano Giorgio Calcaterra e il Prof. di Scienze Motorie e Sportive Pasquale Bellotti. A seguire, il dibattito “Come si fa il record del mondo”, aperto dal contributo video del Direttore di gara della Maratona di Berlino Mark Milde. Altro tema importante sarà, “Sostenibilità e comunicazione grandi eventi” un carnet molto ricco di interventi del Prof. Livio De Santoli, la Prof.ssa Barbara Mazza ed il Prof. Maurizio Petrangeli che affronteranno la tematica della sostenibilità dei grandi eventi sotto diversi aspetti e dell’Ass. Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato con “Acea Run Rome The Marathon e la città di Roma: sport, turismo e grandi eventi”. Spazio al tema di arte e sostenibilità con il Project Manager di Acea Run Rome The Marathon Lorenzo Benfenati e l’Urban Designer Cesare Bettini e, in chiusura, video di Circularity (Sustainability Partner della Acea Run Rome the Marathon).

Il pomerigio ci sarà spazio per “Medicina e scienze dello sport” moderata dalla Prof.ssa Cristina Limatola che aprirà una discussione sugli “Effetti benefici dell’attività sportiva sulla salute”, della “Formazione in ambito sportivo” con il Prof. Attilio Parisi, della “Importanza della certificazione agonistica nel runner” con la Prof.ssa Maria Rosaria Squeo, di “Effetto dell’ambiente sulla prestazione sportiva” con il Prof. Paolo Emilio Adami, di “Nutrizione e maratona” con il Prof. Michelangelo Giampietro e di “Doping e corsa” con il Prof. Francesco Botrè.

Non mancheranno all'evento la Magnifica Rettrice Prof.ssa Antonella Polimeni e il Presidente Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.