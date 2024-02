A Ponte Milvio l'allenamento collettivo per la Maratona di Roma

Sabato 17 febbraio alle ore 08:30 a Ponte Milvio 500 persone parteciperanno al Get Ready, l’allenamento speciale e collettivo in vista dell’Acea Run Rome The Marathon e alla staffetta solidale in programma domenica 17 marzo.

I partecipanti (iscrizioni gratuite) percorreranno dai 3 ai 30 chilometri sostenuti dal coach Marco Caponeri e dai pacer ufficiali della maratona. Prendernano parte all’allenamento di gruppo due ospiti speciali Franca Fiacconi vincitrice della Maratona di Roma e di New York del 1998 e Giorgio Calcaterra ultramaratoneta italiano.

Prima dell’inizio dell’allenamento Francesco Fagnani nutrizionista specializzato nello sport parlerà ai corridori sull’importanza dell’acqua e dell’idratazione. Questo intervento rientra nella promozione con lo sponsor Acea e #runfortwater sull’importanza dell’acqua per la buona salute.