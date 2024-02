Maratona di Roma 2024: le quattro frazioni della corsa

Domenica 17 marzo 2024 fra le strade di Roma si correrà la 29esima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, la corsa che attraverserà la Città Eterna.

I runner percorreranno 42,195 km con partenza dai Fori Imperiali e correndo l’ultimo chilometro vicino al Colosseo con arrivo a Fori Imperiali per un arrivo unico nella storia delle maratone di tutto il mondo.

L’edizione 2024 della Maratona di Roma porta in dote delle modifiche importanti al tracciato. Infatti è stato eliminato il falsopiano in salita del Lungotevere dell’Acqua Acetosa che costeggiava la Moschea (al km 28) e la partenza vedrà i corridori che non andranno più dai Fori Imperiali verso Piazza Venezia causa lavori per la metropolitana. La Maratona di Roma si potrà correre anche in squadra con la staffetta solidale. In questo caso la squadra formata da 4 runner dovrà darsi il cambio in dei punti prestabiliti del percorso. Ecco il dettaglio delle frazioni di corsa.

Prima frazione: Il primo punto di cambio con partenza da via dei Fori Imperiali arriverà al chilometro 12,900 in via Carlo Azeglio Ciampi all’altezza del Lungotevere Aventino;

Seconda frazione: con 7,300 km è la più breve del percorso e terminerà in Viale Giulio Cesare all’altezza della fermata della metropolitana Lepanto.

Terza frazione: da Viale Giulio Cesare inizierà la terza parte del tracciato. Gli atleti correranno per 9,200 km giungendo a Viale XVII Olimpiade (km 29,400);

Quarta frazione: per l’ultima parte di gara i runner dovranno percorrere 12,795 km, attraversare il Centro e tagliare il traguardo ai Fori Imperiali.

Su tutto il tracciato saranno predisposti 16 punti di ristoro e 12 punti di spugnaggio.