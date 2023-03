La classifica della Maratona di Roma 2023

Si è conclusa la ventottesima edizione della Maratona di Roma, aperta questa mattina dal volo della pattuglia acrobatica delle “Frecce Tricolori”. Nella stagione che ha fatto segnare il record di iscritti, visto che quasi 30mila persone si sono presentate alla partenza, la vittoria è andata al marocchino Taoufik Allam.

I vincitori della Acea Run Rome The Marathon

L’atleta medaglia d’oro, ha chiuso la distanza dei 42 km in 2h07’43”, battendo di un minuto circa il keniano Wilfred Kigen che ha terminato la gara in 2h08’45”. La medaglia di bronzo è toccata ad un altro atleta keniano, Rogers Keror, che ha fatto registrare un 2h10’50”. Taoufik Allam, con la sua vittoria, è andato non è andato lontano dal primato della maratona, che è stata fatto lo scorso anno dell’etiope Bekele Fikre Tefera.

Per quanto riguarda le atlete, la medaglia d’oro è stata vinta dalla keniana Betty Chepkwony in 2h23'01" seguita dall'etiope Fozya Jemal Amid in 2h25'08". Terza piazza per la connazionale Zinash Getachew in 2h25'58”.

I migliori piazzamenti degli italiani

Ottima perfomance anche degli italiani, visto che tra i primi dieci in assoluto a terminare la gara, ci sono stati tre connazionali. In un ipotetico podio tricolore, finiscono così Neka Crippa che, con il suo 2h12’10” è arrivato sesto nella classifica generale. Dietro Neka Crippa, atleta tesserato con l’Esercito, Stefano La Rosa che ha chiuso in ottava posizione assoluta in 2h18'01”. Terzo miglior tempo, tra gli italiani, per Alessandro Giacobazzi che ha terminato il percorso subito dietro La Rosa in 2h22'13”.

I commenti degli atleti

“Ero molto determinato a vincere - ha commentato il vincitore, il marocchino Taoufik Allam - La gara è stata eccellente e le lepri molto veloci all’inizio. Gli ultimi chilometri sono stati difficili a causa dei sanpietrini ma nonostante tutto è stata una buona gara che sono felice di aver vinto. Sono molto contento di aver corso a Roma: una città splendida, sono venuto per vincere e ho vinto”

“E’ andato proprio bene il mio secondo debutto: sono proprio contento - ha dichiarato Nekagenet Crippa - Ho migliorato di circa 9’ il mio personale sulla distanza ma da oggi posso proprio dire che comincia una nuova vita sportiva per me: quella del maratoneta. Ringrazio veramente tanto la lepre Dickson Simba e il mio amico Marco Salami, sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato. Sono contento ancora di più ripensando ad alcune difficoltà del percorso. Durante la prima parte sono stato tranquillo e nella seconda parte ho aumentato il ritmo, purtroppo ho raggiunto atleti stanchi e non adatti al mio piano di rimonta. Voglio dedicare uno speciale ringraziamento al mio coach Piero Incalza e al mio gruppo sportivo dell’Esercito”.

“Che bella Roma e quanto mi sono divertita a correre in questa bellissima città con un clima perfetto - ha detto la vincitrice la keniana Betty Chepkwony - Penso di avere corso in modo molto intelligente la prima parte stando attenta ai vari passaggi ma credo di potere correre molto più. Sono veramente contenta del mio risultato di oggi su un percorso così complesso. Corro seriamente da poco più di due anni e aver migliorato il mio personale di circa 7 minuti proprio a Roma mi rende felicissima. Ringrazio il mio coach Damian che mi segue da Ottobre e mi ha aiutata a trasformare la mia carriera”.

Il ringraziamento del sindaco

“Complimenti a Taoufik Allam e Betty Chepkwony vincitori della gara competitiva di Run Rome The Marathon e agli oltre 30 mila partecipanti alla maratona di Roma, la più bella del mondo – ha commentato il sindaco capitolino Roberto Gualtieri – Grazie per averci regalato una giornata di sport unica, nel segno della solidarietà e della pace”.