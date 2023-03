Maratona e derby: in strada quasi mille agenti della polizia di Roma Capitale

Sono “circa mille gli agenti della polizia di Roma Capitale” impiegati per la giornata di domenica 19 marzo. Numeri, quelli comunicati dalla polizia di Roma, che serviranno a garantire un sereno svolgimento degli eventi in programma nella città.

Gli agenti in strada per il 19

“Per la ventottesima edizione della maratona di Roma, lungo un percorso che si snoderà per42 km e il derby cittadino allo Stadio Olimpico, gli agenti – ha fatto sapere la polizia di Roma con una nota - provvederanno alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi, alla fluidificazione del traffico, alla chiusure delle strade e a garantire ordine in due occasioni in cui sono previsti un numero considerevole di partecipanti”. Per l’atteso derby della Capitale, è atteso il sold out all’Olimpico. Alle decine di migliaia di tifosi che andranno a sostenere l’As Roma e la SS Lazio, si devono sommare i trentamila atleti che si sono iscritti alla manifestazione podistica.

Le novità per la maratona

Per l’edizione del 2023 dell' Acea Run Rome The Marathon, la Maratona di Roma presenta numerose novità. Tra queste un numero più alto di pacer, vale a dire di quei maratoneti più esperti, quest’anno saliti a 175, che corrono per supportare quelli meno abituati ai 42km in cui si sviluppa il percorso (scarica la mappa) . Da considerare tra le novità anche l'accordo con l'Athletica Vaticana per il conferimento della "Coppa degli Ultimi". Gli iscritti a quest’edizione, che per numero di partecipanti è da record, potranno anche usufruire di una particolare App. Si scarica gratuitamente e serve a monitorare in diretta il proprio tempo in gara e quello degli altri concorrenti.

Una sfida attesa in ottica Champions

Anche per il derby Lazio-Roma, quest'anno particolarmente atteso per la corsa alla zona Champions League, bisogna tenere in considerazione una serie di limitazioni alla viabilità ed anche ai luoghi dove poter parcheggiare. I tifosi della squadra biancoceleste hanno infatti a disposizione l’area di viale della XVII Olimpiade-Villaggio Olimpico, mentre quelli giallorossi potranno lasciare i propri mezzi nell’area di piazzale Clodio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico invece, oltre che dalla linea 2 del tram, l’area del Foro Italico è servita da 15 linee di autobus.