Honda Auto Main Sponsor della Maratona di Roma

Honda Auto e Honda Moto saranno rispettivamente Main Sponsor e Official Supplier della Maratona di Roma 2023, la corsa di spost e sostenibilità nel cuore della Capitale.

In occasione della Maratona di Roma (19 marzo 2023) infatti Honda Auto schiererà l’intera gamma Full Hybrid che andrà a comporre la carovana, mettendo in campo ben dieci vetture a supporto di tutto il team dell’Acea Run Rome The Marathon. Altre cinque vetture saranno poi presenti il 17 e 18 marzo nella zona test drive, posizionata nella parte antistante al Palazzo dei Congressi.

Honda e Roma corrono insieme per un futuro più sostenibile. L'obiettivo è quello di ottenere l’impatto ambientale pari a zero per tutto il ciclo di vita dei prodotti e delle attività aziendali del marchio giapponese entro il 2050. Lo scorso anno la Casa di Tokyo ha raggiunto l'obiettivo di elettrificare l’intera gamma auto in Italia e in Europa, riducendo consumi ed emissioni su tutti i modelli,

La partecipazione di Honda va letta anche nell'pttica di esprimere la vicinanza del marchio al mondo dello sport, con l’intento di rivolgersi ad un ampio e trasversale pubblico.