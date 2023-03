19 marzo Festa del papà a Roma: corri insieme ai tuoi figli

Come ogni anno, il prossimo 19 marzo si celebra la festa del papà: un’occasione unica per divertirsi in famiglia e festeggiare tutti insieme. Quest’anno, il divertimento è assicurato dal momento che il 19 marzo cade di domenica.

Si preannunciano numerose iniziative originali e divertenti. Tra queste c’è anche la possibilità, per i romani ma non solo, di partecipare all’ dell’Acea Run Rome The Marathon, che si snoderà nel cuore della città proprio lo stesso giorno.

Il percorso si snoda per 42,195 km nello splendore senza tempo della Città Eterna. Un’emozione straordinaria, quella di poter partecipare a un evento imperdibile e unico nel suo genere, dove divertimento e sport si fondono per tutta la giornata. A completare questa gioia, proprio sopra via dei Fori Imperiali, la presenza delle Frecce Tricolori grazie alla Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare.

Un evento divertente e benefico

Tra le diverse attività correlate alla Maratona, da segnalare per la possibilità di iscriversi “in famiglia” anche e soprattutto la SN4IFUN Run, corsa di 5km che si terrà contemporaneamente alla Acea Run Rome The Marathon. 5km dove correre significa divertirsi, stare insieme, vivere una domenica primaverile all'aria aperta ma anche donare.

La SN4IFUN Run è infatti organizzata in collaborazione a CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato), dove è possibile tanto svago a quello benefico. il Circo Massimo sarà un luogo di festa dove incontrare 80 Charity del territorio coinvolte grazie alla preziosa collaborazione di CSV Lazio e dove saranno presenti molteplici attività di spettacolo ed intrattenimento per grandi e piccoli per tutto il giorno, fino alle ore 16.

I gadget dell’evento

Una grande attesa è quella da parte dei partecipanti di portare a casa i due gadget tipici di una Maratona: medaglia e T-shirt solo per under 18.

La prima raffigura il Colosseo, simbolo della città in cui avviene la Maratona e rappresenta un vero e proprio sogno per chi sarà tra la folla in partenza e per chi si sta allenando senza sosta in questi mesi invernali per averla al collo. La T Shirt è invece un ricordo del partner tecnico Joma, traspirante, elastica ed in micromesh per garantire ampia libertà di movimento.

Sul retro il logo del partner tecnico Joma e il nome della manifestazione accompagnato da un messaggio carico di significato, l'Areonautica Militare che quest'anno festeggia i 100 anni e per le quali è stato creato un logo capace di raccontarne storia e patriottismo, grazie alla rappresentazione del tricolore stilizzato all’interno del numero.

Vedere coronare il sogno di portare a casa la medaglia dell’evento e ammirarla tutti insieme, magari conservandola in bella vista in casa, non ha prezzo. Specie se è proprio il papà, nel giorno della festa a lui dedicata, a vincerla!

La Stracanina: l’evento anche per il cane

Alla Maratona possono proprio partecipare tutti i componenti della famiglia. Anche i cani!

Ebbene sì, perché alla SN4IFUN Run è infatti abbinata la Stracanina, l'evento a "sei zampe", che darà la possibilità a partecipanti di portare con sè il proprio cane, di qualsiasi taglia o razza esso sia.

Un modo per coinvolgere tutta, ma proprio tutta, la famiglia a un evento imperdibile e straordinario, dove il divertimento è la base essenziale per partecipare.

Una caccia al tesoro a Roma

Per coloro che hanno il sogno di diventare agenti segreti e salvare la città di Roma, è possibile partecipare a una straordinaria caccia al tesoro. L’appuntamento è al Circo Massimo, all’arrivo della SN4IFunRun.

I partecipanti si ritroveranno in un percorso guidato che, attraverso indovinelli, giochi logico/matematici, arte e gioco di squadra, porterà a scoprire la storia, l’arte, gli aneddoti e i segreti di Roma.

Ogni squadra composta da 6/7 persone dovrà scovare gli agenti sotto copertura disseminati lungo il percorso ed entro il tempo stabilito raggiungere l’obiettivo. La squadra che arriverà prima riceverà un premio.

Info e iscrizioni: simone@aliceinwonderome.com