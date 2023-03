Ecco dove andare a correre a Roma

Domenica 19 marzo 2023 si correrà la ventotteesima edizione della Run Rome The Marathon, la Maratona di Roma. La partenza è prevista da via dei Fori Imperiali, alle ore 8.00.

Abbiamo parlato a più riprese di come, in vista della preparazione per la Maratona, sia fondamentale allenarsi con costanza, cercando ogni giorno di più una possibilità di miglioramento. La corsa è un’attività molto impegnativa, pertanto occorre un’alimentazione ad hoc prima e dopo l’allenamento, in modo che tutto l’organismo risulti in armonia e pronto ad affrontare il resto della giornata senza stress.

Alla corsa partecipano maratoneti e sportivi da tutta Italia. E, ovviamente, partecipano gli atleti romani. A tal proposito ecco una piccola guida di luoghi della Capitale dove è possibile svolgere una corsa di preparazione alla Maratona.

Roma, una città immersa nella Storia

Iniziamo a dire che la magia e la storia di Roma ben accompagnano la corsa in solitaria. Anche correndo si rimane affascinati dalla quantità di monumenti, ponti, parchi e ville ricche di storia e scenari mozzafiato. Se sei un runner romano non puoi evitare una corsa a Roma all’alba, prima che i lavoratori e gli studenti si sveglino per il tran tran quotidiano, e farti coinvolgere dal mistero senza tempo di questa città.

Per riuscire a raggiungere un ottimo risultato è preferibile cercare un senso di calma lontano dalla frenesia della città. Qualora questo non fosse possibile, è allora consigliato rifugiarsi in un parco cittadino, luogo per definizione della distrazione dalla metropoli.

Villa Doria Pamphili

A proposito di parchi dove correre, il vero e proprio polmone della città è Villa Doria Pamphilj, con i suoi 184 ettari di verde, luogo ideale per chi decida di prepararsi alla Maratona. Tre i percorsi specializzati per questo genere di attività: il primo di 3,5 km nella parte est della villa, con pendenze e sicuramente un panorama mozzafiato. Il secondo, di 5,1 km, include il primo percorso e dispone di diverse attrezzature per l’attività fisica e lo stretching. Il terzo percorso, si estende per 4 km, e rappresenta la parte più selvaggia della villa, più impegnativo.

Parco degli Acquedotti

Che dire del Parco degli Acquedotti? Situata a Roma Sud Est, nel quartiere Appio Claudio, si estende per circa 240 ettari di estensione. Il nome deriva dalla presenza di 7 acquedotti romani e papali che rifornivano l’intera città. Ideale per correre e ammirare la storia di questa città: correndo qui, infatti, si trovano le rovine di 7 acquedotti romani e papali. Il percorso ad anello del parco è prettamente pianeggiante, quindi perfetto per qualsiasi tipo di allenamento.

Villa Borghese

Ma il parco per definizione, ricco di arte e bellezza è sicuramente Villa Borghese: un parco di 80 ettari attraversato da statue e fontane. Questo luogo è consigliato a chi voglia correre su un terreno asfaltato. All’interno del parco c’è Piazza di Siena, 400 metri circolari dove allenarsi per fare ripetute e andature. E per chi volesse trovare un riposo ristoratore post corsa, non si può non consigliare (soprattutto al tramonto) la meravigliosa vista dalla terrazza panoramica del Pincio.

Villa Glori

I runner romani non possono infine non conoscere Villa Glori, parco modesto, di 25 ettari, situato nel quartiere Parioli. Qui possiamo aggiungere un livello di difficoltà molto più ampio nell’allenamento:infatti, questa villa è famosa per le salite di 100 metri molto ripide; è ormai risaputo che il corridore Pietro Mennea le utilizzasse nei suoi allenamenti.

Runner romani: adesso non avete più scuse per non partecipare alla Maratona.