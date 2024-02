Una domenica di salute e cultura per riscoprire la Capitale correndo insieme

Domenica 17 marzo le strade della Capitale si coloreranno di vivaci sfumature. Sarà la Acea Run Rome The Marathon a tingere queste vie, suddividendosi in tre diverse gare: la maratona internazionale, con la sua distanza olimpica certificata di 42,195 km, la staffetta Run4Rome e la divertente stracittadina di 5 km, la Fun Run.

Per partecipare alla staffetta, occorreranno 4 membri per ogni squadra. Non c'è da preoccuparsi se non si ha ancora il proprio team, è sufficiente iscriversi e gli organizzatori si occuperanno di trovare i compagni adatti.

Per chi invece desidera trascorrere una domenica piacevole in compagnia, la Roma Fun Run è perfetta. Si tratta di una stracittadina di 5 km che si può percorrere a piedi o correndo, insieme ai bambini o anche ai propri amici a quattro zampe. Ogni partecipante riceverà in omaggio una maglietta in tessuto tecnico, mentre gli under 18 riceveranno una medaglia premio.

Inoltre, quest'anno sarà possibile anche fare del bene mentre si partecipa alle gare. Grazie al "Charity Program", si avrà la possibilità di devolvere il prezzo della pettorina a una delle 25 organizzazioni no-profit e associazioni di volontariato che operano sul territorio e che aderiscono all'evento.