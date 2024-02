Alimentazione e corsa: cosa mangiare prima e dopo un allenamento

Correre: il vento tra i capelli, il cuore che batte a ritmo forsennato, il corpo che si libera dalle tensioni e si carica di endorfine. Un'esperienza travolgente che ci fa sentire invincibili, capaci di conquistare qualsiasi traguardo.



Ma per domare la fatica e alimentare la nostra corsa, serve carburante: per questo motivo, è fondamentale seguire un'alimentazione corretta che fornisca all'organismo i nutrienti necessari per affrontare lo sforzo e recuperare adeguatamente.

Cosa mangiare prima della corsa

Il pasto pre-corsa dovrebbe essere bilanciato, leggero e facilmente digeribile, in modo da evitare crampi e senso di pesantezza. E' importante, quindi, prediligere carboidrati complessi, proteine e grassi sani:

Colazione da campione: fai il pieno di energia con un mix di cereali integrali, frutta fresca e yogurt greco. Un tocco di miele per dare la carica e sei pronto a sfrecciare come un fulmine!

Cosa mangiare dopo la corsa

Il pasto post-corsa è fondamentale per recuperare le energie e ripristinare le scorte di glicogeno:

Ricarica le batterie: scegli un mix di carboidrati semplici e proteine per recuperare in men che non si dica. E non dimenticare l'acqua: idratazione è la parola d'ordine.

Alcune considerazioni

Un'alimentazione corretta è fondamentale per ottenere il massimo dalla corsa e migliorare le proprie prestazioni. Seguendo i consigli sopra elencati, potrai correre più a lungo e con maggiore energia.



Inoltre:

Il tempo del pasto: è importante mangiare almeno 2-3 ore prima di correre e 30-60 minuti dopo.

non ridurti a mangiare sempre le stesse cose ma sperimenta nuovi sapori e combinazioni. Cucina con amore: cucinare a casa è il modo migliore per controllare gli ingredienti e la qualità dei tuoi piatti. E poi, cucinare è divertente!

Con un po' di impegno e di fantasia, potrai trasformare la tua alimentazione in un vero e proprio alleato per la tua corsa. E ricorda: non c'è niente di più gratificante che raggiungere un traguardo sapendo di aver dato il massimo, sia in pista che a tavola.