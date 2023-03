Corsa e salute mentale: uno studio dimostra i benefici

Vi ricordate i runner, categoria su cui si è ironizzato tanto - ma verso la quale in molti hanno trovato una propria speranza di uscire di casa - durante la pandemia da Covid19? La loro attività non era altro che una e semplice: connettere corpo e mente.

Una ricerca internazionale, tenuta dal brand giapponese Asics in collaborazione con Brendon Stubbs, ricercatore e professore del King's College di Londra, avvenuta proprio durante la pandemia, ha affermato che l’attività di correre è da intendere come antidepressivo naturale, in grado di far raggiungere al singolo un maggior benessere.

In un momento storico così frenetico, correre diventa quasi necessario dal momento che è una vera e propria pausa per il cervello, sottoposto continuamente a stimoli per tutto il resto della giornata. Correre stimola la circolazione del sangue, favorendo lo scambio dei prodotti di scarto del metabolismo. Per chi abita in città, soprattutto, la corsa non può non rappresentare un momento di stacco totale dalla quotidianità.

Benefici della corsa sulla mente

A questo si collega uno dei grandi vantaggi per chi svolge regolare attività di corsa: secondo alcuni studi, la corsa migliora le prestazioni cognitive. La combinazione di diversi processi biochimici provoca un effetto positivo su memoria, flessibilità mentale ed elaborazione delle informazioni nel cervello. In parole povere: è molto più difficile sentirsi stanchi.

La corsa influisce inoltre sul riposo: è statisticamente provato che chi corre di più, dorme meglio perché i livelli di stress sono notevolmente più bassi. Questo rende il sonno un’attività molto più rilassante ed evita le continue interruzioni legate all’insonnia.

Corsa e creatività

Il risultato di uno studio olandese, pubblicato nel 2013, dimostra che il cervello di chi corre riesce ad avere idee più brillanti rispetto a chi non si allena.

Sia il problem-solving (la capacità di trovare una soluzione) sia le attività di brain-storming (la capacità di avere diverse idee su una determinata questione) migliorano in maniera esponenziale, se si svolge attività fisica in maniera continuativa.

Lo stesso può accadere proprio mentre si corre: può capitare che, proprio in un momento di relax dalla frenesia della quotidianità, possa arrivare l’intuizione giusta, senza averla cercata.

Insomma. Vuoi essere più brillante nella vita di tutti i giorni? Comincia a correre.