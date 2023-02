Correre fa bene a se stessi e all’ambiente circostante

Tra i tanti vantaggi dell?attività della corsa c?è sicuramente la sua eco-sostenibilità. Correre è un?attività libera: può essere svolta in modo autonomo e a impatto ambientale zero. Rientra quindi nella categoria di sport ecologici, come lo yoga, il tennis e il surf.

Appare evidente che, proprio per questa sua praticità ed eco-sostenibilità, correre fa bene non soltanto per se stessi, ma anche per l?ambiente circostante.

Ad aiutare questa condizione di sostenibilità, vi è anche la possibilità, a costo solitamente contenuto, di utilizzare accessori a impatto zero: a partire da una borraccia con acqua ? pronta per essere ricaricata grazie alla presenza di fontane adiacenti a parchi in cui la corsa viene effettuata ? ma anche base-layer e leggings, giacche, scarpe da running e accessori realizzati con tessuti speciali e lavorazioni innovative.

Il pericolo della giacca anti pioggia

Eppure esistono ancora materiali potenzialmente dannosi, che si possono evitare grazie a una maggiore informazione in merito a brand e materiali utilizzati.

Il trattamento di impermeabilizzazione, ad esempio, è tra le pratiche industriali più inquinanti e dannose per l'ambiente. La giacca impermeabile, necessaria per correre durante una giornata di pioggia, è stata catalogata come uno degli accessori più inquinanti, tra i tanti utili per l?attività sportiva.

Non basta solamente correre per dire di far del bene al pianeta, ma essere consapevoli che i materiali che si stanno utilizzando possono concretamente ridurre l?impatto ambientale.

Affrontare il cambiamento

Come fare quindi per risolvere questo problema? Ci si può affidare a marche che utilizzino un uso sempre più ridotto di PFC nel trattamento di impermeabilizzazione.

Nella maggior parte dei casi, è bene acquistare attrezzatura sportiva proveniente per il 100% da materiale riciclato e con una colorazione del tessuto eseguita senza l?impiego di acqua.