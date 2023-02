Il Colosseo sulla medaglia e sulla maglia della Maratona di Roma

Dopo l'App, e il programma Acea Run Rome The Marathon svela il suo simbolo per la 28esima edizione in programma il 19 marzo 2023: il Colosseo, simbolo per eccellenza di Roma.

L'Anfiteatro Flavio Patriomonio dell'Umanità dell'Unesco e dal 2007 una delle 7 meraviglie del mondo infatti sarà replicato sulle medaglie dei vincitori della corsa. A partecipare al grande evento capitolino ci saranno più di 30mila runner divisi fra maratona (42,195km.), staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina SN4IFUN Run di 5 chilometri. E i vincintori potranno avere al collo la medaglia col Colosseo.

Non solo sulle medaglie ma il Colosseo sarà presente anche sulle maglie dei maratoneti. Per tutti i partecipanti degli eventi Acea Run Rome The Marathon sarà consegnata la t-shirt targata Joma (traspirante, elastica ed in micromsh per facilitare la libertà di movimento). Sul retro l logo del partner tecnico Joma e il nome della manifestazione accompagnato da un messaggio carico di significato, le Frecce Ticolori che quest’anno festeggiano i 100 anni e che sorvoleranno il cielo della Capitale prima della partenza.

A seconda della manifestazione a cui si parteciperà, i runner riceveranno una maglia diversa: