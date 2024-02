"Cammina con Leo": sport e divertimento con il maratoneta Iacovacci

In occasione del grande appuntamento della Maratona di Roma in programma domenica 17 marzo 2024, i partecipanti potranno allenarsi oltre che con i Get Ready anche con il gruppo “Cammina con Leo” del maratoneta Leonello Iacovacci.

Iacovacci runner che ha partecipato con un ottimo tempo alla Maratona di New York infatti ogni sabato mattina (09:00) riunisce presso il Parco Papacci sulla Cassia degli appassionati camminatori per trascorrere delle ore di sport in allegria. Il maratoneta affronterà i 42 km della maratona mentre altri menbri del folto gruppo di runner parteciperanno alla 5 km e persino alla stracanina, dimostrando che lo spirito sportivo e di solidarietà non ha limiti di età o capacità fisiche.

Grazie al motto “Cammina con Leo. Meglio piano che divano”, il maratoneta con un’iniziativa che unisce sociale e sport la comunità. Il prossimo appuntamento è per sabato 2 marzo quando sarà organizzato un picnic dove ogni partecipante porterà qualcosa da mangiare e trascorrere del tempo in compagnia all’insegna dell’attività sportiva e del divertimento.