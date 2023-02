3 buoni motivi per andare a correre ogni giorno

Correre fa bene. Ma bene a cosa? Sì, perché se da un lato abbiamo il luogo comune della corsa come riparatrice di stress e colma di benefici per l’organismo, dall’altro non sempre l’argomentazione in merito viene retta in modo efficace.

Non è sempre scontato: molto spesso, soprattutto i primi tempi: quando la fatica si fa sentire, ci si pone la fatidica domanda “Chi me lo ha fatto fare?”. E nei casi più drastici, si tende ad abbandonare la presa.

Ecco quindi una serie di motivi per cui correre fa bene, e che possono esserci d'aiuto per non perderci d'animo in una fase iniziale.

Correre è economico

Forse non è la motivazione principale che spinge a iscriversi o meno a un corso di fitness. Eppure è da tenere in considerazione: correre all’aria aperta è un’attività a costo zero. Non serve altro che un paio di scarpe da running, un abbigliamento consono e una borraccia.

Un’altra conseguenza dell’economia dell’attività all’aria aperta è dettata dalla sua estrema praticità: puoi correre quando vuoi, senza dover rendere conto a orari, se non ai tuoi orari personali.

Correre vuol dire prendersi cura di sé

È un momento insolito rispetto al resto della giornata: che sia in solitaria o assieme qualcuno, il momento della corsa è completamente lontano dallo stress della quotidianità. Si tratta finalmente di un momento di pausa che dedichiamo a noi stessi. Pertanto, è un’occasione per volersi bene.

Possiamo inoltre farci aiutare da elementi collaterali: correre con una buona playlist con la musica che decidiamo noi, per esempio. Oppure, prendere tutte le pause che vogliamo, dal momento che nessuno “ci corre dietro" o ci giudica.

Correre accresce il benessere fisico e mentale

Eccoci finalmente a rispondere alla domanda “A cosa fa bene correre?”.

Innanzitutto perché riduce lo stato di infiammazione dell’organismo, ma anche e soprattutto perché aumenta l’efficienza dell’apparato cardiocircolatorio.

Dal punto di vista muscolare, inoltre, la corsa è un’attività completa, in grado di mettere in movimento tutti i muscoli del corpo. Questo sforzo fisico implica di conseguenza un importante dispendio calorico.

Infine, la corsa abbassa i livelli di zucchero nel sangue: dopo qualche minuto dall’inizio della corsa viene attivata la via di segnale dipendente dall’insulina, facilitando il riassorbimento del glucosio extracellulare all’interno della cellula.

E per quanto riguarda il benessere mentale, la corsa è un valido aiuto per alleviare lo stress, sviluppare la memoria e a migliorare la resistenza emozionale.