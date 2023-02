Ecco come scegliere l’attrezzatura giusta per andare a correre

Abbiamo deciso di dedicare del tempo a noi stessi e stare bene, così da imparare a correre in maniera costante e gareggiare alla nostra prima Maratona.

Ma come e dove scegliere l’attrezzatura giusta per affrontare la corsa?

Le scarpe da running

Partiamo dalle scarpe. Quelle da running non sono tutte uguali: bisogna considerare numerosi fattori. Uno su tutti: la tenuta. Un paio di scarpe da corsa dovrebbe teoricamente durare tra i 650 e gli 800 chilometri (praticamente 3 o 4 mesi per chi si allena con costanza).

Un altro elemento da tenere in considerazione in merito alle scarpe da utilizzare è l’ambiente in cui ci si allena. Se il nostro allenamento in vista della Maratona avviene in un contesto urbano e quindi sull’asfalto, serviranno delle scarpe da running progettate per l’asfalto. Se invece vogliamo allenarci in percorsi off-road, dalle particolari caratteristiche, come montagne, rocce o fango, occorre acquistare delle scarpe da trail-running. Se invece vogliamo allenarci in un comodo spazio chiuso o in palestra, possiamo pensare di acquistare delle scarpe da cross-training.

Ovviamente, prima di effettuare una gara, occorre familiarizzare con le scarpe che vengono indossate. Basterà indossarle un paio di volte per rimuovere eventuali “doloretti” dovuti all’aderenza col piede.

Calze da running

Comode e pratiche, le calze da running sono un elemento perfetto per chi vuole correre. Esse sono in grado di mantenere il piede al sicuro da possibili fastidi durante le ore di allenamento: infatti, sono in grado di proteggere punta, metatarso e tallone per proteggere dalle abrasioni, grazie alla presenza di un’imbottitura extra.

La rete traspirante di cui si compongono permettono di mantenere i piedi freschi e asciutti anche dopo diverse ore di allenamento e corsa. Ecco perché basta lavarli in lavatrice e in un attimo sono pronti per essere indossati per una nuova sessione d'allenamento.

Giacca antivento in autunno

Diciamocelo: correre all’aperto in autunno, inverno o primavera non è sempre divertente. Le temperature possono scendere vertiginosamente. Se la fascia oraria dedicata alla corsa non è centrale, si rischia di soffrire per il troppo freddo.

Elemento indispensabile è quindi la giacca antivento. Comode per via della loro leggerezza, possono essere dotate di cappuccio per ripararsi dalla pioggia e chiuse da una zip.

Pantaloni da running

Anche nel caso dei pantaloni da running, il materiale di cui sono dotati previene l’affaticamento e il rischio di lesioni: questo perché la compressione esercita un diverso grado di pressione sui diversi muscoli. Questo consente una massima libertà di movimento, dovuta anche dalle cuciture piatte, che evitano irritazioni e garantiscono un comfort senza sfregamenti.