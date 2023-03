Alimentazione e corsa: cosa mangiare prima e dopo l’allenamento

L’allenamento individuale – come abbiamo detto – è senz’altro importante per la Maratona che stiamo preparando. Ma questo non deve assolutamente andare a cancellare una corretta alimentazione, da svolgersi prima e dopo la corsa.

Durante la corsa

Prima di affrontare questo argomento è però importante precisare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che rimanere idratati durante l’allenamento è molto saggio: bisogna avere sempre a disposizione una riserva di liquidi e poterne usufruire in maniera continua durante la corsa.

È preferibile bere acqua oppure un integratore salino, soprattutto in grado di sforzi prolungati. Quest’ultimo serve a non far mancare i sali minerali all’organismo (sodio e potassio), che vengono persi con la sudorazione, durante la corsa.

Prima della corsa

Tutto dipende dal tipo di corsa che si vuole effettuare e quanti sono i km previsti. Se si tratta di un allenamento consueto - ossia brevi distanze, inferiori ai 10 km - non è per forza necessario alimentarsi prima di partire.

Se la corsa supera i 10 km è buona norma fare rifornimento di carboidrati complessi prima di partire e attendere poi almeno 1 ora e mezza per digerirli. In caso di allenamento previsto per la mattina, sarebbe consigliato consumare la sera prima una cena ricca in carboidrati e bilanciata con verdure, come una minestra con pasta o riso.

Dopo la corsa

Stanchi, sfiniti e spossati. È impossibile arrivare alla fine della corsa belli riposati. Prima cosa da fare è riposarsi e cercare di decomprimere. Recuperare l’energia, idratarsi se possibile (in modo non irruento, ovviamente) e provare ad alimentarsi in maniera calma: un quadretto di cioccolata per recuperare gli zuccheri, oppure un frutto come mela, banana o frutta secca.