A Roma si corre una maratona all’insegna dell’inclusione e della solidarietà

Una festa per le strade di Roma adatta a tutti e tutte, a cui possono partecipare famiglie, bambini e anziani. Correndo o camminando, ognuno al proprio passo, su un percorso lungo 5 chilometri di felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà. La partecipazione è aperta anche ai cani, a cui verranno assegnate delle pettorine.



Tutto questo è la Roma Fun Run, la stracittadina legata alla Run Rome The Marathon, che si terrà domenica 17 marzo dalle 9, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo. Gli iscritti avranno in omaggio una t-shirt ricordo, la gym bag con i prodotti degli sponsor e una medaglia premio per i minori di 18 anni.