Lo sport: l’importanza di fare squadra

Quante amicizie sono nate dopo una partita di calcetto? Quanti fortunati incontri abbiamo fatto in palestra, in piscina, al parco? Inutile negarlo, lo sport è un collante sociale: ci fa conoscere nuove persone, instaurare nuovi legami e sentirci parte di un gruppo.

Lo sport, soprattutto quello di squadra, è passione per chi lo pratica e intrattenimento per chi lo guarda: distoglie dai problemi, mette in circolo le endorfine e ci fa stare meglio con noi stessi e con gli altri.

Ecco perché la Acea Run4Rome dell’Acea Run Rome The Marathon è l’occasione perfetta per mettersi in gioco: con gli amici, con i conoscenti o anche da soli. L’organizzazione penserà a formare il team giusto per affrontare la staffetta.

Acea Run4Rome è aperta a tutti: a chi è allenato e a chi meno. Si può correre e camminare veloce, l’importante è partecipare insieme e sostenere le associazioni non profit che hanno aderito al Charity Program.

Il 19 marzo sarà una giornata all’insegna dell’energia e del divertimento da cogliere..di corsa!