Maratona di Roma, in strada oltre 600 agenti di polizia locale

Tra i protagonisti della Maratona di Roma ci saranno anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il complesso dispositivo di strade chiuse, deviazioni e rimozioni (QUI TUTTI I DETTAGLI) necessità infatti del lavoro di oltre 600 vigili urbani, già al lavoro da ieri, 15 marzo.

L’evento si articolerà in tre diverse manifestazioni: oltre alla maratona vera e propria, sono in programma la staffetta e la stracittadina. Le prime chiusure scatteranno già nella notte tra sabato e domenica ed interesseranno l’area di via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Cerchi. Dalle ore 8.00 circa di domenica mattina, lo stop verrà esteso progressivamente a tutto il percorso della manifestazione.

L'itinerario interesserà il territorio del I Municipio, sia il Centro Storico, dove avranno luogo la partenza e l’arrivo, sia il quartiere Prati, nonchè le strade dei Municipi II, VIII , XI , XII e XV. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, in campo oltre 600 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che saranno impegnati lungo tutto l'itinerario per garantire i necessari servizi di polizia stradale e di viabilità, finalizzati all’attuazione di chiusure e relative deviazioni del traffico.

La polizia locale sarà presente anche con gli agenti motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) che, oltre alla verifica del percorso, provvederanno a scortare gli atleti fino al traguardo.