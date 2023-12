Mara: la solidarietà è un gesto naturale

Mara Chiapparelli, 60 anni, Instructor presso il centro di distribuzione Amazon di Ardea, è una dei vincitori di Amazon Stars 2023, l'iniziativa lanciata quattro anni fa dall’azienda per raccontare le storie di quei dipendenti che si distinguono per la generosità e l'impegno verso il prossimo.

Madre adottiva di cinque figli, si dedica da anni con passione ad attività di assistenza verso chi è più in difficoltà. Nonostante le sfide personali affrontate, “mamma Mara” (così è stata amorevolmente soprannominata dai colleghi che hanno sostenuto la sua candidatura al premio) non ha mai fatto venire meno il suo impegno a favore della collettività, meritandosi questo riconoscimento. Abbiamo avuto il piacere di poterla intervistare.

Mara, questo premio rappresenta il riconoscimento per la tua generosità e il tuo impegno verso gli altri. Ci racconti quando e come è nata in te questa vocazione ad aiutare il prossimo?

Sono la prima di cinque figli; i miei lavoravano e quindi dovevo aiutare ad occuparmi dei fratellini più piccoli. Questo istinto materno è nato lì e mi ha accompagnata per tutta la vita. Ho cominciato tramite la parrocchia a dare una mano ad alcuni giovani in difficoltà che venivano a chiederci aiuto. In seguito, ho iniziato a collaborare con la Caritas e con il tempo il mio impegno si è esteso ad altre realtà, come associazioni attive nel sociale. Oggi mi dedico in particolare a supportare i migranti che arrivano nel nostro Paese, spesso senza un lavoro o una sistemazione. Seguo anche situazioni che coinvolgono anziani soli e donne vittime di violenza. Infine collaboro con Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche.

Sappiamo che sei arrivata a lavorare per Amazon in un periodo difficile della tua vita. Ci racconti come hai vissuto questo cambiamento e cosa ha rappresentato per te entrare a far parte di questa realtà lavorativa?

Sono entrata a far parte di Amazon dopo aver perso improvvisamente prima il lavoro e poi mio marito. Ero distrutta, senza forze. È stata mia figlia a proporre la mia candidatura in Amazon. Nonostante la mia età Amazon mi ha dato un'opportunità lavorativa, quando altre realtà probabilmente non l'avrebbero fatto. Entrare a far parte di questa squadra è stata una svolta per me: l’ambiente giovane, multiculturale e meritocratico mi ha dato nuovi stimoli e motivazioni. I colleghi sono stati un grande supporto per risollevarmi dopo un periodo tanto doloroso. Lavorare in Amazon mi ha ridato la voglia di guardare avanti con speranza.

Cosa rappresenta per te essere una Amazon Stars? Ti aspettavi di ricevere questo premio?

Per me è stato sorprendente e inaspettato. Quando racconto la mia storia, vedo che le persone cambiano espressione, come se avessi fatto cose eccezionali, ma sinceramente non mi pare di aver fatto nulla di così speciale. Ho adottato i miei figli perché desideravo semplicemente essere madre e loro avevano bisogno di una famiglia. In generale, la mia propensione alla solidarietà nasce da un incontro tra esigenze: ho sempre cercato di dare una mano quando vedevo una necessità e allo stesso tempo questo mi permetteva di rendermi utile. Per me aiutare gli altri è sempre stato un gesto naturale.

Siamo giunti alla fine di questa intervista, vuoi aggiungere qualcosa?

Vorrei lasciare un messaggio su un tema che mi sta molto a cuore, essendomi impegnata personalmente in questo ambito. Mi riferisco al supporto da dare alle coppie che desiderano intraprendere il percorso di adozione. Spesso l'iter burocratico e amministrativo è complesso e gravoso. Vorrei che le istituzioni agevolassero maggiormente queste procedure per le coppie, soprattutto quelle meno abbienti o con minori risorse economiche. Ogni bambino dovrebbe avere il diritto di crescere con una famiglia che lo ami, indipendentemente dal reddito. Come donna e madre, auspico che sempre più coppie riescano a realizzare il sogno di adottare un bimbo, affrontando meno difficoltà burocratiche.