Quando una scelta determina il futuro

Terminate le scuole medie, la scelta che riguarda il percorso di studi da intraprendere è fondamentale: non solo, infatti, rappresenta per ogni ragazzo e ragazza un grande passo di crescita e cambiamento, ma anche l'inizio di un viaggio che potrà essere un tassello determinante per il futuro.



Sogni, competenze, potenzialità e talenti devono quindi, in questa fase, trovare un ambiente idoneo, che sappia accompagnare gli studenti in un iter lungo cinque anni e metta al centro non solo una didattica d'eccellenza dal respiro internazionale, ma anche la formazione completa della Persona.

Il liceo classico e scientifico bilingue dell’Istituto Marymount di Roma – con sede in Via Livorno 91 – rappresenta un esempio calzante ed è pronto ad aprire le sue porte con una giornata di Open Day, che si terrà il giorno 5 dicembre.

La realtà socio-culturale italiana incontra il resto del mondo: la distinzione dai licei tradizionali

Con l’obiettivo di preparare giovani studenti, affinché crescano come cittadini responsabili e in grado di inserirsi all’interno di una società globalizzata in costante trasformazione, il Marymount High School è un modello di incontro tra la realtà socio-culturale italiana e il resto del mondo. La multiculturalità data dall’inserimento di studenti di diverse culture e religioni è solo uno dei suoi pilastri fondamentali.

L’ampia offerta didattica propone un modello unico di liceo classico e scientifico, che si distingue dai licei tradizionali e risponde alle esigenze di integrare le discipline umanistiche, scientifiche ed esperienziali. Permette di acquisire gli strumenti non solo indispensabili per l’apprendimento di un metodo di studio, ma anche per la formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri e alla cura dei rapporti interpersonali.

Di fondamentale interesse, la presenza del bilinguismo, punto fermo dell’Istituto, che offre la possibilità di approfondire e potenziare lo studio della lingua inglese. Grazie ad un corpo docenti esclusivamente madrelingua, su un totale di 32 lezioni settimanali, 11/13 lezioni (a seconda del quadrimestre) saranno svolte in lingua inglese.

Entrando nel dettaglio dell’offerta didattica

Gli studenti iscritti presso la Marymount High School, seguiranno un progetto educativo di alto livello, che li guiderà nella scoperta e sviluppo delle proprie potenzialità, inserendoli in un ambiente multiculturale stimolante.

Le principali caratteristiche dei corsi prevedono:

Un approccio pragmatico e scientifico per il liceo classico , con una lezione settimanale in più di matematica e una di scienze (per il biennio nel primo caso e per il triennio nel secondo).

, con una lezione settimanale in più di matematica e una di scienze (per il biennio nel primo caso e per il triennio nel secondo). Sezioni miste , con classi composte da alunni del liceo classico e del liceo scientifico, che si divideranno solo per le materie specifiche del loro indirizzo.

, con classi composte da alunni del liceo classico e del liceo scientifico, che si divideranno solo per le materie specifiche del loro indirizzo. L’ integrazione di discipline umanistiche e scienze sperimentali per il liceo scientifico , con una lezione aggiuntiva di political history nel corso del triennio.

, con una lezione aggiuntiva di political history nel corso del triennio. Un orario compattato, con una distribuzione annuale specifica delle discipline insegnate, alcune delle quali si svolgeranno nel primo quadrimestre, altre nel secondo. La scelta di tale ripartizione porterà a un risvolto positivo sulle lezioni, soprattutto per il biennio: lo svolgimento di sole tre discipline al giorno permetterà infatti una maggiore possibilità di approfondimento sia per i docenti che per gli studenti, una progettazione in base alle competenze e l’utilizzo di metodologie didattiche attive. Si alterneranno lezioni frontali, cooperative, di debate, digital storytelling, problem based learning, il tutto all’interno di aule polifunzionali che permettono di modificare facilmente il setting dell’aula.

L’inserimento di materie come economics, global perspectives e public speaking – previsto nel corso del biennio, per entrambi gli indirizzi, classico e scientifico – consentirà agli studenti un migliore sviluppo della comunicazione e donerà loro uno sguardo obiettivo sulla realtà che li circonda, anche a livello economico-sociale.

Giornata di Open Day 5 dicembre: i dettagli

Lunedì 5 dicembre è la data prevista per la presentazione dei corsi della Marymount High School: sarà possibile assistere alla presentazione della scuola e visitare le classi. Qualora ci fossero studenti interessati, l’istituto offre inoltre l’opportunità di presenziare ad alcune lezioni.

Di seguito i punti principali del programma, suddivisi per fascia oraria:

Ore 9.00 presentazione della scuola per i genitori, a seguire visita della scuola

Dalle 9.00 alle 11.45 i ragazzi interessati potranno assistere ad alcune lezioni e visitare la scuola

Alle 11:15 momento question time riservato a genitori e alunni

Ore 12.00 Fine Open Day

Per poter partecipare, è necessario effettuare una prenotazione tramite il link presente in home page sul sito della scuola www.marymount.it.