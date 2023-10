Crescere ed istruirsi tra consapevolezza, bilinguismo e multiculturalità

Viviamo all’interno di una società globalizzata in costante trasformazione, che mette alla prova ogni individuo tra sfide quotidiane da affrontare e ritmi serrati da sostenere.

Per i giovani che si apprestano a scegliere per il proprio futuro, è importante sapere che possedere conoscenze e competenze adeguate appare pressoché insufficiente, se ad accompagnarle non sussistono soft skills e capacità relazionali applicabili ad un mondo multiculturale.

Di fronte a tale scenario, risulta dunque fondamentale il ruolo giocato dall’Istituto che li accoglierà e si occuperà non solo della loro formazione ed istruzione, ma anche della loro educazione a 360 gradi. L’Istituto Marymount di Roma apre le porte ai propri studenti in un ambiente multiculturale ed è pronto a prepararli a diventare cittadini del mondo.

Bilinguismo, multiculturalità e un approccio contemporaneo all’insegnamento

L’Istituto Marymount fonda i propri principi e valori fondamentali sull’inclusività e multiculturalità, inserendo ogni studente in un ambiente stimolante dalla scuola primaria fino al liceo.

Il bilinguismo rappresenta un punto fermo e parte integrante dell’insegnamento fin dalla tenera età e, grazie ad un corpo docenti madrelingua altamente specializzato, l’Istituto offre ad ogni studente la possibilità di raggiungere un alto livello di apprendimento e potenziamento dello studio della lingua inglese.

L’ampia offerta didattica propone un modello unico di liceo classico e scientifico, che integra discipline umanistiche, scientifiche ed esperienziali, caratteristiche che lo distinguono dai licei tradizionali. Allo studente si insegna inoltre un adeguato metodo di studio, affiancato alla formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri e alla cura dei rapporti interpersonali.

Da non dimenticare, le attività di outdoor education: lo svolgimento delle lezioni in spazi aperti, permetteranno a ogni allievo di “interagire attivamente con l’ambiente circostante e creare una connessione con esso, innescando così processi di apprendimento autonomi e relazionali”.



Organizzazione e offerta didattica: liceo classico e scientifico

Il progetto educativo ad alto livello, offerto dall’Istituto Marymount per le classi bilingue di liceo classico e scientifico, pone al centro lo studente e lo guida nella scoperta e nel successivo sviluppo delle proprie potenzialità.

Le principali caratteristiche dei corsi prevedono:

Un approccio pragmatico e scientifico per il liceo classico, con una lezione settimanale in più di matematica e una di scienze

L’integrazione di discipline umanistiche e scienze sperimentali per il liceo scientifico, con una lezione aggiuntiva di political history nel corso del triennio.

Sezioni miste, con classi composte da alunni del liceo classico e del liceo scientifico, che si divideranno solo per le materie specifiche del loro indirizzo.

Un orario compattato, con una distribuzione annuale specifica delle discipline insegnate. Tale ripartizione porterà a un risvolto positivo sulle lezioni, poiché permetterà una maggiore possibilità di approfondimento sia per i docenti che per gli studenti, una progettazione in base alle competenze e l’utilizzo di metodologie didattiche attive. Si alterneranno lezioni frontali, cooperative, di debate, digital storytelling, problem based learning, il tutto all’interno di aule polifunzionali che permettono di modificare facilmente il setting dell’aula.

Seminari di filosofia politica e geopolitica

Corso di lingua araba e francese

Music Academy

Inoltre, materie come economics, global perspectives e public speaking – presenti in entrambi gli indirizzi, classico e scientifico – consentirà agli studenti un migliore sviluppo della comunicazione e donerà loro uno sguardo obiettivo sulla realtà che li circonda, anche a livello economico-sociale.