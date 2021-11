Spinta al turismo: a Roma 4mila posti di lavoro in più grazie agli hotel di lusso

Extra lusso, stile sofisticato, con uno spirito internazionale ma con richiami a Roma, alla sua arte millenaria e alla cultura italiana: in città sono pronti ad aprire le loro porte ai turisti più di venti hotel a cinque stelle, da poco inaugurati o pronti al debutto entro la fine dell’anno.

Oltre alla candidatura all'Expo 2030 che riporterebbe al centro del palcoscenico degli eventi internazionali la nostra meravigliosa città eterna con importanti e positive ripercussioni su turismo e lavoro, anche queste nuove aperture rappresentano una spinta non indifferente per il turismo della Capitale, pronta a ripartire nonostante il Covid con diversi hotel che dal mese di luglio ad oggi hanno rimesso in moto un settore fondamentale per il Paese.

Gli hotel extra lusso

Come leggiamo su ilmessaggero.it, gli hotel si trovano nell'affascinante centro storico di Roma, alcuni però anche in periferia. È il caso del Soho House Rome a San Lorenzo. Arriva anche il gruppo degli hotel di lusso Shedir: l’hotel Maalot a pochi passi da Fontana di Trevi, Palazzo Roma e Palazzo Shedir. Non distante dalla Biblioteca Nazionale, poi, nel quartiere di Castro Pretorio, apre le porte l’hotel San Martin.

Altre strutture sono poi l’hotel Bulgari a piazza Augusto Imperatore, non distante dalla fermata della metro Cipro, il Mama Shelter dal tipico gusto parigino. Insomma, questi sono solo alcuni esempi, in tutto saranno più di venti i nuovi hotel che Roma conterà entro la fine del 2021 e alle spalle non ci sono soltanto grandi società internazionali ma anche "tanti imprenditori italiani e romani che si sono messi in gioco" spiega Giuseppe Roscioli, numero uno di Federalberghi Roma.

Gli effetti per il lavoro e il turismo: 4 mila posti di lavoro in più

La ripresa dal Covid è iniziata lentamente e continua la sua strada, molte cose sono cambiate rispetto ad un anno fa. Gli effetti di queste nuove e prossime aperture non potranno che essere positivi per la città, il primo aspetto positivo è senza dubbio legato all'aumento dell'occupazione: "Contiamo che tantissimi saranno i posti di lavoro che proprio queste strutture attrarranno" afferma il presidente di Federalberghi Roma. Non meno di 4 mila saranno le persone che potranno trovare un impiego tra servizi diretti e indiretti.

La principale fetta dei turisti è attualmente rappresentata da viaggiatori europei, di cui italiani che magari approfittano di un weekend lungo. Manca, invece, tutto il flusso proveniente dall’Est, considerati anche gli ultimi dati sull'epidemia. Ma già a partire dai primi mesi del prossimo anno - confidando in un miglioramento della situazione epidemiologica e la riduzione dei contagi da Covid - l’indice di arrivi e presenze dovrebbe migliorare.

Fonte Il Messaggero