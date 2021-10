Vuoi cambiare lavoro o ti stai affacciando a questo nuovo mondo per la prima volta? Non perderti gli Open Day di Adecco! La società di Ricerca e Selezione del Personale ha infatti istituito delle giornate aperte, dedicate proprio a chi desidera trovare o cambiare professione.

Gli Open Day

Durante gli Open Day, gli esperti di Adecco incontreranno i potenziali candidati per una consulenza personalizzata, illustrando loro le principali opportunità professionali in linea con la loro formazione e il loro profilo. Non solo: i partecipanti riceveranno anche utili consigli e indicazioni per creare (o sistemare) il loro CV e migliorare la loro Digital Reputation. In questo modo sarà possibile avere in mano tutti gli strumenti più importanti quando si sta provando a cambiare professione o trovare da zero un lavoro.

Date e modalità di partecipazione

Per partecipare a queste giornate non è richiesta alcuna prenotazione, ci si può recare direttamente in filiale.

I recruiter di Adecco saranno disponibili la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17, nei seguenti giorni:

mercoledì 20 ottobre 2021

mercoledì 17 novembre 2021

mercoledì 24 novembre 2021

Sono coperte tutte le regioni d'Italia e dalla pagina dedicata del sito è possibile scegliere la località di maggiore interesse dove sarà possibile partecipare all'iniziativa.

In attesa di partecipare, scegli la filiale nella città di tua preferenza, scopri le offerte di lavoro attive e candidati per dare una svolta alla tua carriera!